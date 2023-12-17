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非電影科班進盧卡斯團隊 林筱筑用聲音實現「星願」

中央社／舊金山16日專電
迪士尼100周年動畫片「星願」，部分音效剪輯出自林筱筑之手。來自台南的她為盧卡斯影業旗下的「天行者音效」成員，參與過「超級瑪利歐兄弟」，非科班出身，靠著溝通力逐步實現電影夢。（中央社／林筱筑提供）
迪士尼100周年動畫片「星願」，部分音效剪輯出自林筱筑之手。來自台南的她為盧卡斯影業旗下的「天行者音效」成員，參與過「超級瑪利歐兄弟」，非科班出身，靠著溝通力逐步實現電影夢。（中央社／林筱筑提供）

迪士尼100周年動畫片「星願」（Wish）近期上映，部分音效剪輯出自林筱筑之手。非科班出身的她闖進盧卡斯影業旗下的音效團隊，參與「超級瑪利歐兄弟」（The Super Mario Bros. Movie）等片聲音設計，靠溝通力逐步實現電影夢。

兒時愛逛百視達 長大加入「天行者音效」

30年前，有位家住台灣台南的小女孩每周最大的心願是與父母逛百視達，從電影裡認識外面的廣大世界；小女孩長大後進入全球頂尖的「天行者音效」（Skywalker Sound）公司，參與電影聲音設計，為團隊貢獻台灣角度的創意。

她是林筱筑，一個非科班出身的追夢者。

知名美國導演喬治盧卡斯（George Lucas）1971年創辦盧卡斯影業（Lucasfilm），旗下專門設計電影聲音的「天行者音效」1975年誕生在北加州的馬林郡（Marin County），當地有綿延山丘環繞，彷彿田園畫大師米勒筆下的畫作。

天行者音效早期靠「星際大戰」（Star Wars）和「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）系列在好萊塢奠定地位。它的工作團隊，從聲音指導、設計、到剪輯多半來自英語系國家，留著個性短髮、戴著黑框眼鏡的林筱筑是唯一出生成長於台灣的成員。

別人是從小學習音樂而後踏入這行，林筱筑卻是先愛上電影才栽進聲音領域。

因幫忙翻譯 加入馬丁史柯西斯劇組

自台南興國高中畢業後，林筱筑考進台大外文系、拿到令人稱羨的學歷，卻毅然決然到女性影展擔任專員。2015年，導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）赴台拍攝「沉默」，她因語言能力被相中加入劇組，幫忙翻譯之餘，兼做跑腿打雜等粗活，樂在其中的她，更加確認志向、決心朝電影技術發展。

「爸媽希望我考公務員，覺得在台灣搞藝術前景不明」，林筱筑道出許多人的處境，但她並未放棄夢想，在一名製片引薦下至中影幫演員收音，自此踏進電影的聲音領域。在中影的8個月，她接連投入「健忘村」等3部片，隨後申請進入加州柴普曼大學（Chapman University）電影學院，攻讀聲音設計。

儘管研究所期間，她努力累積人脈、參與學生製片並交出迄今最滿意的作品When the Sun Sets，這部描述南非種族隔離故事的短片，入選2022年的奧斯卡最佳實景短片的15部短名單，但好萊塢產業競爭激烈，她畢業丟履歷都石沉大海。

林筱筑回憶，當初已從加州返回台南休假，才接獲「天行者音效」來信，得以延續電影夢讓她又驚又喜。加入團隊後，她參與的第一部片是「超級瑪利歐兄弟電影版」，在聲音指導的帶領下整理及錄製音效，團隊面對這部大眾耳熟能詳的影片，最大的挑戰是如何讓聲音設計「忠於原味又不落俗套」，光是「瑪利歐變身成貓咪」的橋段就煞費苦心。

「當瑪利歐伸出爪子時，那聲音既要保有卡通藝術感、又要能符合主角反敗為勝的意境」，林筱筑說大家腦力激盪，最終靠著經驗豐富的聲音設計師史考特（Jamey Scott）神來一筆，把「彈簧刀加上菜刀」，再經過後製成就傑作。

除了語言與音效專業 更要「懂文化」

林筱筑深知，不斷累積經驗是精進技術的不二法門，至少得花上10年；另外，要在這行立足，必須與多國成員縱向橫向溝通，「語言能力」也相當重要，此時，她的外文專業便派上用場；但若要再往上發展，最高層次是「懂文化」。

她分享，客戶或上司在開會時，若談及西方經典流行文化內容，歐美國家成員很快就能理解，但她可能需要查證，有時聽不懂笑話難免感到挫折，但愈挫愈勇的林筱筑，一邊融入團隊，一邊發揮自身價值，帶進「屬於台灣的視角」。

每當返台時，她也會拿著錄音筆到處收錄環境音，為之後作品預作準備。

在與來自不同國家的對象合作後，林筱筑也發現，瞭解自身文化有助於找到共鳴。她之前與加拿大導演多斯基（Kordo Doski）合作，參與瑞典庫德族足球隊紀錄片Allihopa: The Dalkurd Story的聲音製作，有感於台灣在擴大國際空間上的特殊處境，與這個少數民族有相似之處，她便以此話題與導演破冰。

林筱筑最新參與的天行者音效作品、迪士尼100周年動畫片「星願」即將在台上映。她最大的「心願」是能將國外累積的經驗帶回家鄉台灣，讓父母看見，當初那個做著電影夢的女孩已真正走進電影的專業世界。

加州 迪士尼 好萊塢

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