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小孩被蚊子叮也要老師交代 中國「子涵媽媽」爆紅

中新社／北京17日電
一名家長質問老師為何自己的孩子被蚊子咬，讓「子涵媽媽」一詞成為中國網路熱門關鍵字之一。（取材自微博）
一名家長質問老師為何自己的孩子被蚊子咬，讓「子涵媽媽」一詞成為中國網路熱門關鍵字之一。（取材自微博）

「子涵媽媽」近日湧現在各大視頻平台評論區，成了網友們造梗的對象。原視頻內容來自某幼師截取的家長群聊天記錄，一位家長質問老師：「為什麼我家子涵被咬了一個（蚊子）包，別的孩子沒被咬？」在老師禮貌解釋後，「子涵媽媽」依舊不依不饒。

網友跟風造句 戲稱「家長文學」

這引發了網友跟風戲謔，「我家子涵拍照為什麼只有半張臉？」「我家子涵為什麼坐在最後面？」「我家子涵怎麼了？」「子涵媽媽」成為一種調侃。還有網友根據「發瘋文學」（一種抓狂的、胡言亂語的情緒發洩方式），將「子涵媽媽」這種動輒找老師算帳的行為，謔稱為「家長文學」，以嘲諷家長對孩子的過度保護。

有從事教師行業的網友說，外行看樂子，老師們卻「汗流浹背」，玩梗背後，其實是更誇張的現實。

北京十一學校任老師表示，每個班都有兩三位「子涵媽媽」，孩子成績稍有波動，就要微信語音「轟炸」老師，他們的孩子即便成績不錯，學習自主性也很差。蘇大附中方老師對此也習以為常，稱遇到過不少蠻不講理的「子涵媽媽」，總覺得老師針對其孩子，他們孩子的性格往往走向極端，要麼過於順從，要麼過於叛逆。

家長過度關照 孩子易成生活低能兒

北京師範大學的一位教務老師擔憂道，「子涵媽媽」不願放手，孩子成年後也會像菟絲草一樣要攀附他人才能走下去，這種過度關照的背後，本質是家長的焦慮無處安放。

噹噹聯合艾瑞咨詢發布的「孩子的成長，父母的焦慮──2019成長焦慮白皮書」顯示，中國91.5%的父母對孩子各方面問題感到焦慮，「讓父母感到生活充實而有意義」的因素中，「孩子」以85.2%的占比高居榜首。

心理學家張怡筠曾在受訪時說，焦慮的父母都伴隨著很強的控制欲，包辦和控制孩子的一切，孩子沒法自己探索學習新技能，不能自主做選擇，很容易成為生活的低能兒。此外，他們也很少鼓勵孩子，容易使孩子陷入自卑情緒。網友「禪鉞」稱，從一個蚊子包到一段質問，這種過度干預，反而讓孩子夾在家長和老師中間，成了被搖擺推搡的對象。

英文稱「直升機父母」 家校溝通找平衡點

「子涵媽媽」並非中國式家長所獨有，此前英文互聯網上也流行過一個詞語──「直升機父母」（Helicopter Parents），這些父母像直升機一樣盤旋在孩子的上空，時時刻刻監控孩子的一舉一動，不給他們絲毫自主空間。

無論是「子涵媽媽」，還是「直升機父母」，都是網友通過調侃式的「抗議」發聲。「網絡玩梗，固然有很多無意義的跟風，但也把許多人未曾察覺的一面暴露在公眾面前。」「南風窗」呼籲這些家長意識到自己的荒誕，從而回歸理性。「紅網」評論亦指出，玩梗背後隱含了網友積怨已久，希望家長不要被無底線的溺愛蒙蔽雙眼，勿讓辛苦工作的老師寒心。

一個蚊子包引發的連珠炮式追問，背後卻是家校溝通的邊界問題。讓「子涵媽媽」多些鬆弛感、少些指責和焦慮，在家長和老師之間找到一個溝通平衡點，實屬不易。正如「浙江日報」所言，在高壓的教育環境和敏感的輿論場中，老師和家長都怕一不小心得罪了對方。「子涵媽媽」到處「閃現」，扮演一個「暴走」的「護子狂魔」，不在教育場域裡的網友是爽了，等到熱度一過，玩梗的作鳥獸散，徒留老師和家長尷尬留在原地。 

對此，「知著網」建議家長讓「子涵」成為「子涵」本身，給予孩子獨立空間和充分選擇，將關懷安放在適度的邊界內，在和老師的溝通過程中，對老師的職業工作內容保持基本尊重。

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