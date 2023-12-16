我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

天花板藏大把現鈔全被「老鼠啃爛」泰夫妻：以後不敢了

TVBS新聞網／編輯 張君堯 即時報導
泰國有對老夫妻將現金藏到天花板中，卻慘遭老鼠咬成碎片。(示意圖／ingimage)
泰國有對老夫妻將現金藏到天花板中，卻慘遭老鼠咬成碎片。(示意圖／ingimage)

泰國有對老夫妻將辛苦養大的豬賣掉後賺了4萬泰銖（約1147美元），因為擔心持有的大筆現金、金飾遭竊，他們突發奇想地將貴重物品都藏進天花板，沒想到五天後竟不翼而飛，仔細查看才發現是被老鼠啃爛、鈔票就這樣變成完全無法使用的廢紙，讓這對老夫直呼「學到教訓了」。

綜合泰國媒體報導，有名男網友蘇叻沙克（Surasak Orasri）日前在Facebook上發文，提到自己的父母本月5日賣豬賺了4萬泰銖，隨後將這筆現金連同金飾、存摺一同放進布袋，再把布袋藏進天花板上，他們認為這樣就能防止小偷行竊。

沒想到僅僅五天後，蘇叻沙克的爸媽想到會有其他款項入帳，便掀開天花板想取出存摺，沒想到布袋「不翼而飛」，嚇得夫妻倆以為家中遭小偷，趕緊報警處理。

 

蘇叻沙克和其他親友聽聞消息後也來幫忙，這才在天花板中的老鼠窩發現布袋，雖然金飾完好無缺，但存摺和現金都被老鼠咬得稀巴爛，其中那40張千元大鈔更是變成一堆碎片、被當成老鼠窩的材料，令這對老夫妻心痛不已。

曝光的影片中，可以見到部分鈔票仍保留部分原貌，但四周也散落著碎片，就連存摺的邊邊也被老鼠咬出大洞。蘇叻沙克的母親事後表示自己「學到教訓」、不會在將貴重物品藏到天花板內。

天花板藏3萬多現鈔「全被老鼠啃爛」　泰夫妻崩潰：以後不敢了

TVBS新聞網

泰國

上一則

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

下一則

12月16日星座運勢 雙子異性緣佳 天蠍好運降臨

延伸閱讀

又吃到老鼠？ 江蘇外賣羊肉火鍋疑有鼠頭 能辨出牙齒鬍鬚

又吃到老鼠？ 江蘇外賣羊肉火鍋疑有鼠頭 能辨出牙齒鬍鬚
義烏火鍋店天降多隻老鼠 還抓破客人頭皮

義烏火鍋店天降多隻老鼠 還抓破客人頭皮
阿聯酋客機飛杜拜突遇強烈亂流…把機艙天花板撞破

阿聯酋客機飛杜拜突遇強烈亂流…把機艙天花板撞破
揚州1學院食堂麻醬盆出現老鼠 校方認了 「這回是全屍」

揚州1學院食堂麻醬盆出現老鼠 校方認了 「這回是全屍」

熱門新聞

5個星座單身久了，就愈來愈不想談戀愛，覺得一個人更自在。（圖片來源／ingimage）

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

2023-12-09 22:04
圖為天生領導者示意圖。(ingimage)

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

2023-12-08 19:31
示意圖/ingimage

越孝順越帶財 12生肖3孝子喜獲財神青睞

2023-12-08 18:10
在12月中旬期間，3生肖將迎來事業上的豐收，財運如潮。（示意圖／ingimage）

3生肖12月財運大爆發 屬狗有望獲得意外之財

2023-12-12 22:43
布萊爾分享自己以前在情色場所的工作經驗。（取材自Instagram@jadeblairxox2.0）

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

2023-12-09 23:45
示意圖。（路透）

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

2023-12-14 01:31

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅