天花板藏大把現鈔全被「老鼠啃爛」泰夫妻：以後不敢了

泰國有對老夫妻將現金藏到天花板中，卻慘遭老鼠咬成碎片。(示意圖／ingimage)

泰國 有對老夫妻將辛苦養大的豬賣掉後賺了4萬泰銖（約1147美元），因為擔心持有的大筆現金、金飾遭竊，他們突發奇想地將貴重物品都藏進天花板，沒想到五天後竟不翼而飛，仔細查看才發現是被老鼠啃爛、鈔票就這樣變成完全無法使用的廢紙，讓這對老夫直呼「學到教訓了」。

綜合泰國媒體報導，有名男網友蘇叻沙克（Surasak Orasri）日前在Facebook上發文，提到自己的父母本月5日賣豬賺了4萬泰銖，隨後將這筆現金連同金飾、存摺一同放進布袋，再把布袋藏進天花板上，他們認為這樣就能防止小偷行竊。

沒想到僅僅五天後，蘇叻沙克的爸媽想到會有其他款項入帳，便掀開天花板想取出存摺，沒想到布袋「不翼而飛」，嚇得夫妻倆以為家中遭小偷，趕緊報警處理。

蘇叻沙克和其他親友聽聞消息後也來幫忙，這才在天花板中的老鼠窩發現布袋，雖然金飾完好無缺，但存摺和現金都被老鼠咬得稀巴爛，其中那40張千元大鈔更是變成一堆碎片、被當成老鼠窩的材料，令這對老夫妻心痛不已。

曝光的影片中，可以見到部分鈔票仍保留部分原貌，但四周也散落著碎片，就連存摺的邊邊也被老鼠咬出大洞。蘇叻沙克的母親事後表示自己「學到教訓」、不會在將貴重物品藏到天花板內。

天花板藏3萬多現鈔「全被老鼠啃爛」 泰夫妻崩潰：以後不敢了

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