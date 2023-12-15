150隻娃娃打造「文鳥聖誕樹」 藏一隻真文鳥有看到嗎？

日本網友用150隻文鳥娃娃裝飾聖誕樹，圖中還藏有一隻真正的活文鳥。(取材自twitter)

聖誕佳節將至，而說到和聖誕節 必備的裝飾之一，肯定就是「聖誕樹」了。最近有位日本 網友，就用大量的「文鳥」娃娃，來裝飾自家的聖誕樹。不過在數量龐大、相當可愛的文鳥娃娃中，卻躲藏了一隻真正的文鳥，是否能夠順利找出來，考驗著大家的觀察力。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「ndante1404」平時非常喜歡文鳥，本身就飼養了七隻文鳥。最近他分享照片，畫面中是他這次準備的聖誕樹，上頭掛著大約150個文鳥的裝飾。而在這些裝飾中，有一隻則是他所飼養，活生生的文鳥藏在裡頭。

許多網友紛紛尋找，表示「找不到耶」、「藏得有夠好」、「原本的圖片太小張了」、「有了！在右邊」、「站得還真好」。也有人誇讚「展現出對文鳥的愛」、「超可愛耶，看一眼就喜歡」、「太美了，我也想要一顆這樣的樹」、「連底下都是文鳥，到底用了多少隻呢」。