海底撈無極限 又增洗頭服務…員工太卑微？薪水「很香」

海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

知名火鍋餐廳「海底撈」以「肉麻式服務」打響名號，近來也因為店員大跳「科目三」舞蹈再度掀起話題。不少人對於該店內的多元服務感到不可思議，更好奇店員怎能接受這種工作內容？對此有知情者透露，海底撈的待遇確實勝過很多台灣餐飲品牌。

臉書 粉專「迷因傳腦Memes Addiction」日前發文，指出在餐飲業一片缺工聲中，海底撈居然能找到一堆人來跳抖音 舞、被客人羞辱，好奇「薪水是不是真的很香？」

這個問題吸引不少網友留言討論，「火鍋業最高的吧」、「人家起碼給得起新鮮的香蕉讓猴子願意跳舞」、「要人家耍猴戲當然要給足條件」、「海底撈其實是披著餐飲業皮的娛樂業」、「真的算高，比起本土慣老闆企業文化」、「朋友有做過，薪水比同行真的高，而且他們都很有團隊精神，一家人互相鼓勵支持的感覺」、「還不錯，之前夜班工讀可以領到5、6萬(新台幣，下同)」。

根據人力銀行上的徵才資訊，可以看到內外場服務人員的月薪在3萬6到6萬之間，若是儲備幹部最高可達8萬，工讀生的時薪則為190到290元，優於法規。

另有網友點出海底撈不缺工的關鍵，「年輕人放得開，有些可能就樂在其中，薪水也不錯，企業文化也這樣，就待得住」、「重點是職場有趣，你覺得是尾牙被強迫上去跳免錢科目三開心，還是享受顧客崇拜的眼神跳科目三開心」。

不過並非所有人都喜歡海底撈的服務方式，「我自己在飯店工作的都沒這麼卑微，去吃過一次，他們的員工真的客氣到讓我看了很痛苦」、「過度的服務讓人超不舒服」、「很久以前吃過鼎王也是一直鞠躬超尷尬」、「還有某日企壽司連鎖，蹲下跪下服務，我請店員站起來不要這樣，他為難的回覆我：公司會看監視器」。