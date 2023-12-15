男生這樣開車「超性感」？網：這姿勢只會讓我想到我爸

網友好奇男生在倒車時，一手操控方向盤，另一手扶著副駕駛座的姿勢會讓人覺得很性感嗎？ 示意圖。（取材自ingimage）

社會不斷地進步，車輛配備的科技產品也愈來愈多，其中倒車雷達、顯影讓不少對於倒車有困難的民眾來說是一大福音。不過早期沒有這些設備時，許多男性車主在倒車時都會左手單手操控方向盤，右手靠在副駕駛座，這樣的姿勢也讓一名女網友好奇想問「這很性感嗎？」。

這名女網友發文表示，有些女生會覺得男生開車時露出結實臂膀特別可靠、有安全感，畢竟有肌肉的臂膀，以及男生掌控機器的模樣，容易讓一些不擅長機器、理工的女生特別崇拜，也會產生可靠的踏實感，甚至還有女生認為男生在倒車時，以五指張開的方式在方向盤上畫圓操控，更加帥氣。

只不過這樣的姿勢卻讓網友很有疑問，她說不是每個人都會被這種姿勢迷倒，「為什麼五指張開的手勢，會讓部分人覺得特別性感呢？」

多數人不以為然地說，「現在不是都有顯影？」、「不會，現在還要這樣大部分就是沒錢換有環景新車的人，連倒車顯影都沒有」、「倒車都後照鏡+雷達+後鏡頭，誰和你回頭」、「不會，只覺得他在刻意大動作耍帥」、「我都看後視鏡就可以了欸！不用往後看」、「我也沒在回頭看，看後視鏡就可以停很正，特別轉頭看的感覺很菜」、「正常來說看顯影安全性較高吧」、「這種回頭看的停車都停超久的，前前後後好幾次還是進不去」。

還有網友認為通常長輩比較會這樣做，「我爸買了一台lexus有倒車顯影，但他還是習慣要轉頭看來看去」、「確實只有老人會這樣」、「這個姿勢只會讓我想到我爸，超冷感」、「我爸都這樣開車！大概30-40年前」。