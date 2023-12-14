我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 3華裔起訴

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

6年前遭母綁架的英國少年找到了 法國山區獨自跋涉4天遇善心司機

編譯徐榆涵／即時報導
英國一名失蹤6年的17歲少年巴帝（Alex Batty），在被親生母親帶走後下落不明至今，13日終尋獲。（路透）
英國一名失蹤6年的17歲少年巴帝（Alex Batty），在被親生母親帶走後下落不明至今，13日終尋獲。（路透）

英國一名失蹤6年的17歲少年巴帝（Alex Batty），在被親生母親帶走後下落不明至今，13日在法國庇里牛斯山區道路雨中獨自行走時，被路過的送貨司機尋獲，據悉當時他已徒步行走4天，少年稱他的母親「有點瘋狂」，警方已與他在英國的祖母聯繫。

BBC報導，巴帝2017年與沒有監護權的母親梅蘭妮（Melanie Batty）和外祖父大衛去西班牙度假後就此失蹤，13日上午在法國土魯斯（Toulouse）的庇里牛斯山區道路，被送貨司機員阿西迪尼（Fabien Accidini）發現他在雨中獨自行走。

阿西迪尼表示，少年一上車就說自己是「遭到母親綁架」，「他（少年）解釋自己已走了4天，從山裡一處出發，但沒有說確切地點」，「我在網路上搜尋他的名字，發現的確有人正在找他」，隨後並透過臉書與巴帝的外祖母及法定監護人卡魯阿納（Susan Caruana）聯繫。

巴帝透落臉書向祖母發送訊息說，「奶奶你好，我是艾歷克斯。我在法國土魯斯。我真心希望你能收到這封訊息。我愛你，我想回家」。

警方消息人士說，少年說已經在法國待了兩年，與最後一張已知的照片長很像。他一直住在偏遠的庇里牛斯山偏遠地區，以流動公社的方式從一個地方遷移至另一處。

庇里牛斯山麓地區以吸引人們尋求靈修或另類生活方式而聞名。據了解，少年目前不願透露母親的確切下落。

少年祖母卡魯阿納曾在2018年接受BBC訪問時說，認為巴帝被母親和外祖父帶去摩洛哥一處靈修社區生活，他們當時正尋求另一種生活方式，不希望巴帝去學校上課。

臉書

上一則

MLB／大谷愛犬名揭曉 日、英文名都童趣 球迷直呼好調皮

延伸閱讀

鄭文傑等流亡英美港人遭通緝 卡麥隆：絕不容忍恫嚇

鄭文傑等流亡英美港人遭通緝 卡麥隆：絕不容忍恫嚇
英防相：英國航艦打擊群2025重返印太 具嚇阻意義

英防相：英國航艦打擊群2025重返印太 具嚇阻意義
鄒幸彤獲法德頒人權獎 港府斥不尊重法治

鄒幸彤獲法德頒人權獎 港府斥不尊重法治
法國強制穿校服實驗為期2年 盼減少校園騷擾、增加歸屬感

法國強制穿校服實驗為期2年 盼減少校園騷擾、增加歸屬感

熱門新聞

5個星座單身久了，就愈來愈不想談戀愛，覺得一個人更自在。（圖片來源／ingimage）

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

2023-12-09 22:04
圖為天生領導者示意圖。(ingimage)

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

2023-12-08 19:31
示意圖/ingimage

越孝順越帶財 12生肖3孝子喜獲財神青睞

2023-12-08 18:10
在12月中旬期間，3生肖將迎來事業上的豐收，財運如潮。（示意圖／ingimage）

3生肖12月財運大爆發 屬狗有望獲得意外之財

2023-12-12 22:43
有些星座的人不愛出鋒頭，喜歡低調行事。（圖片來源／ingimage）

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

2023-12-07 03:40
布萊爾分享自己以前在情色場所的工作經驗。（取材自Instagram@jadeblairxox2.0）

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

2023-12-09 23:45

超人氣

更多 >
現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨