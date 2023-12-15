全球首例 英國男捏鼻閉嘴打噴嚏 竟致氣管撕裂

（取材自NOW健康）

英國1名30多歲男子在駕車時，想打噴嚏，他想強忍下來，於是捏住鼻孔、緊閉口腔，不料，卻導致氣管撕裂，這是全球已知首起因強忍噴嚏而導致氣管穿孔案例。

《英國醫學期刊》（BMJ）日前刊登這起罕見個案，該男子罹患過敏性鼻炎，在駕車時突然想打噴嚏，因來不及拿出衛生紙，他選擇了捏鼻、閉嘴，不料頸部瞬間劇烈疼痛，他直接開車至醫院急診室就醫，經醫師檢查後發現，頸部兩側腫脹。

之後，男子進一步接受X檢查及電腦斷層掃描後，結果醫師發現，其第3和第4節頸椎之間有1處2公分乘2公分的氣管撕裂，伴隨著縱膈腔氣腫和頸部手術性肺氣腫，所幸無須開刀。在醫院觀察48小時後，他帶著止痛藥和抗過敏藥物出院了。醫師提醒他，2週內不可從事任何劇烈的體力活動，5週後經電腦斷層掃描，顯示手術性肺氣腫已完全消退，氣管撕裂也完全癒合。

此份研究報告建議民眾，不可用閉嘴、捏鼻的方式來抑制噴嚏，這可能導致氣管穿孔。對此，耳喉鼻科專科醫師蘇志英表示，不管是想咳嗽或打噴嚏，都應該盡量適時釋放出壓力，不能緊緊摀住鼻子及嘴巴，至少應該打開其中1個對外管道，否則容易出問題。

以打噴嚏為例，如果硬是摀住口鼻，則內部壓力會經由耳咽管傳至中耳膜，如果壓力過大，便可能傷及中耳組織及黏膜，嚴重時還可能引發滲血，造成聽力暫時受損。

如果在電梯、公車、捷運 等公共場合時，想打噴嚏、咳嗽，該如何處理？蘇志英醫師指出，如果來不及拿出衛生紙，可以先用袖子或手掌遮住下半臉，避免鼻涕、口水外濺，波及旁人。切記不可摀住口鼻，一旦無法釋放正常壓力，以免造成局部不適。

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