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新娘婚紗破洞「彈出屁股蛋」婚禮慘春光外洩 業者不認賠

聯合新聞網／即時報導
南韓有一名新娘，在牽著父親的手步入禮堂時，賓客尷尬發現她的婚紗下半部破了大洞，屁股蛋一覽無遺，春光外洩。（影片截圖）
南韓有一名新娘，在牽著父親的手步入禮堂時，賓客尷尬發現她的婚紗下半部破了大洞，屁股蛋一覽無遺，春光外洩。（影片截圖）

婚禮可說是一生中最重要的時刻之一，不管是誰都希望能在賓客面前呈現最完美的模樣。不過日前南韓卻有一名新娘，經歷了一場令人「永生難忘」的婚禮。因為就在新娘牽著父親的手步入禮堂時，賓客尷尬發現她的婚紗下半部破了大洞，屁股蛋一覽無遺，春光外洩。業者雖在當下立即補救，卻在事後卸責且拒絕賠償婚紗費用，讓新娘十分委屈。

根據南韓媒體「JTBC」報導，本該擁有一場美好婚禮的新娘，起初並未發覺婚紗異狀，直到牽著父親滿臉喜悅地走進禮堂向賓客打招呼時，才有親友趕緊告知新娘婚紗破了洞，這整個過程也全被攝影機拍下。

從畫面中可見，新娘進場時美麗動人，婚禮看似順利進行，洋溢著幸福氛圍，但當她走過攝影機時，卻能看到婚紗的底部破了大洞，皮膚色屁股蛋整顆彈出，十分明顯。儘管事發當下，負責禮服的工作人員有趕去處理，但感到羞恥的新娘已無心專注在接下來的儀式。

在婚禮結束後，新娘投訴婚顧公司，業者起初有為這起尷尬意外道歉，但在事後指出，「婚紗的其它部分是用縫線固定，只有出現問題的部分是使用別針」，暗示該起事件責任應在新娘秘書，而非公司本身，並哭訴「現在因為出生率低，公司也不好過」。

最後，新娘要求至少賠償婚紗費用，但業者僅回應，公司不能告知具體金額，因為婚紗價格已包含在整個婚禮費用中。

該起婚紗破洞的突發事件引起網友熱議，「婚顧公司應該要為此負責，一般不都是業者負全責嗎？」、「都說婚禮的主角是新娘，受到這種羞辱卻連賠償都不給她？」、「出生率低和婚姻有什麼關係？」、「似乎缺乏專業精神，在這種情況下，公司至少應該表示誠摯的歉意」。不過也有網友認為還不清楚事件的真相，「這可能是業者的疏失，也可能是新人穿上時自己弄到的」。

來源：JTBC News

南韓

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