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倉鼠嘴裡狂塞巨長棒狀食物 網友看傻：能塞整個宇宙

聯合新聞網／即時報導
小倉鼠雙腳站立、用雙手捧著紅蘿蔔造型的長長棒狀飼料努力的往嘴裡的頰囊裡面塞。（取材自X平台 @minorukun_0216）
小倉鼠雙腳站立、用雙手捧著紅蘿蔔造型的長長棒狀飼料努力的往嘴裡的頰囊裡面塞。（取材自X平台 @minorukun_0216）

倉鼠的頰囊富有彈性，可以從兩頰延伸到超過肩部的地方，讓牠們能夠塞下並攜帶許多食物。日本就有名飼主家裡養了超多倉鼠，時常在社群平台推特上分享倉鼠們的可愛日常，而近日一則影片意外暴紅全網，內容是原PO家其中一隻倉鼠頰囊「超能塞」，賣力將超長棒狀飼料塞進嘴裡的模樣既可愛又魔性，吸引不少倉鼠愛好者點讚留言。

從X平台用戶@minorukun_0216上傳的影片中可以看到，這張小倉鼠雙腳站立、用雙手捧著紅蘿蔔造型的長長棒狀飼料努力的往嘴裡的頰囊裡面塞，經過一番努力成功之後得意洋洋地轉身回到窩裡準備好好享用，整個超療癒的過程全被一旁主人用手機拍攝記錄下來PO網，並在貼文中驚呼「好、好厲害⋯⋯」畫面也意外引起網友熱議。

影片被分享到網路上後，累積超過390萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「看看那驕傲的小眼神，太可愛啦」、「好厲害的頰囊啊」、「哈哈哈這根本就是特技表演嘛」、「好賣力的小老鼠」、「轉身回家的背影也好可愛」、「倉鼠一定是全世界最可愛的動物」、「這是紅蘿蔔嗎？也太長了吧」、「超級厲害！值得暴紅。」

推特 日本

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