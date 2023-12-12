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Netflix全球收視 「暗夜情報員」打敗「黑暗榮耀」奪上半年冠軍

編譯季晶晶／綜合外電
影音串流巨擘Netflix周二首度公布該平台影片的全球收視數據，政治驚悚片「暗夜情報員」是2023年上半年收視率最高的影集。(取材自Netflix官網)
影音串流巨擘Netflix周二首度公布該平台影片的全球收視數據，政治驚悚片「暗夜情報員」是2023年上半年收視率最高的影集。(取材自Netflix官網)

影音串流巨擘Netflix本周二首度公布了該平台每部影片的全球收視數據，而且往後還將定期每年兩次提供「全都露」報告， 一改過去被批評欠缺透明度的作法。

在超過1萬8000部影片裡，政治驚悚片「暗夜情報員」（The Night Agent）是2023年上半年收視率最高的影集，創造8.12億小時的觀看時數。緊隨其後的是家庭喜劇「母女姐妹花」（Ginny & Georgia）第2季和韓劇「黑暗榮耀」（The Glory）。如果加總每季數據，「母女姐妹花」的收視較高。

韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Net...
韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Netflix提供）

Netflix披露的訊息是串流媒體服務有史以來最詳細的一次。共同執行長Ted Sarandos周二承認該公司「缺乏數據和透明度」在好萊塢創造出互不信任的環境。先前，好萊塢演員工會和編劇工會雙雙罷工，花了好幾個月向電影公司爭取更高的報酬，而他們的報酬有一部分取決於Netflix等服務商對美國觀眾收視數據的進一步披露。

多年來，Netflix一直拒絕披露收視數據，其他主要串流媒體服務也仿效。好萊塢創意圈，包括和編劇和製片人在內，起初覺得廣播和電視節目的生死不必受制於尼爾森收視率也很好，但最近抨擊此舉，認為Netflix隱瞞不說是為了避免為賣座節目支付更多費用。

去年推出廣告版服務的Netflix這次公布的報告，包括少數熱門影片的收視數據，以及每周前十大榜行榜，後者透露英語和其他語言的收視最高電影和電視節目。各國榜單也在公布之列，但不包括觀看時數。榜單讓外界了解哪些節目受歡迎，但大多數節目的數據仍然沒有提供。

廣告諮詢公司Madison and Wall負責人Brian Wieser表示，這些數據從廣告商的角度來看，作用不是很大，整體而言對好萊塢更有用。

Netflix 好萊塢 韓劇

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