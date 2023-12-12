周海媚離世／李若彤秀最後合照 任達華曝遺憾往事

李若彤(左)與周海媚最後同台照片曝光。(取材自微博)

香港 女星周海媚 的家人證實她已經於11日離世，讓大批粉絲傷心，許多粉絲、合作藝人都發文哀悼，曾與她合作電影「怵目驚心」的任達華接受港媒採訪，就回憶她平時生活不能遭遇用力碰撞，不然會容易瘀青，所以在片場平常大家都會很呵護她，並說周海媚在他眼中是一個很溫柔的人，待人親切有禮。

「最美小龍女」李若彤則在微博 曬出兩人10月底合照，發文哀悼，至今仍然驚訝、難過，「沒想到成了最後一次相見。我的老朋友一路好走，願天堂沒有病痛。」

任達華曾與周海媚合作「觸目驚心」。(取材自微博)

范冰冰則曾與周海媚合作「武媚娘傳奇」，也在微博發文，「十年前，與海媚姐一同合作《武媚娘傳奇》的回憶仍歷歷在目，在一起經歷了229天的拍攝與相處，被她極高的職業素養和專業能力折服。剛剛看到新聞消息的那一刻，對於她的突然離世…深感惋惜！ 海媚姐，一路好走！」

李治廷在社交媒體上表示：「聽到消息時感到非常突然和震驚，還記得當年我們在香港一起宣傳，聊天。您的開朗和帶給身邊人的溫暖我一直記在心裡。謝謝您帶給我們這麼多角色，回憶和快樂，一路走好海媚姐。」

張鈞甯表示：「從沒想過能見到記憶中永遠的周芷若，因為工作，有幸在《武媚娘傳奇》中見到老師，客氣、耿直、可愛、專業，是對老師的印象，記得的，還是老師爽朗的笑聲。相信在另一個世界，老師也是帶著這樣的笑容，謝謝你帶給華語影視這麼多美好的故事。」