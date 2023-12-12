日本年度漢字又是「税」 反映增稅議題受矚

日本漢字能力檢定協會12日在京都市清水寺公布2023年日本年度漢字為「税（稅）」。(取材自X平台)

日本 漢字能力檢定協會今天在京都市清水寺公布2023年日本年度漢字為「税（稅）」，由清水寺貫主森清範揮毫。

「今年的漢字」一如往常於京都的清水寺發表。「朝日新聞」報導，協會在網站上向日本全國徵集票選年度漢字，日本今年不斷出現增稅議題，從所得稅到住民稅等，「税」因此獲得最高票。投票 數排在第2的是「暑」、第3是「戰」、第4是「虎」，第5是「勝」。

日本漢字能力檢定協會自1995年起，會在每年12月12日「漢字之日」發表「今年的漢字」，今年是第29屆。去年的年度漢字因為俄羅斯侵略烏克蘭等因素，由「戰」當選。過去值得矚目的年度漢字還有1995年發生阪神大地震 的「震」、2007年因為出現多次食品偽造醜聞而被選中的「偽」等。

「税」並非首次當選「今年的漢字」，過去曾在2014年因為當年調漲消費稅而入選，顯見稅金這項攸關民生的議題，隨時都受到民眾關注。

當選的漢字會由森清範用毛筆，寫在長1.5公尺、寬1.3公尺的巨大紙張上，過程由電視實況轉播。

朝日新聞報導，在發表的20到30分鐘前，會有一個被稱作「墨爺」的角色，負責把筆墨遞給森清範，他就是今年81歲的大野博史，也是促成「今年的漢字」誕生的人。

大野原本經營餐具進口業，1992年轉職到漢檢協會。當時他到學校試圖推廣漢字能力檢定，但處處碰壁。

為了提高知名度，大野原本打算推出「今日的漢字」。當時漢檢協會的大樓位於阪急電鐵的桂站附近，他曾構思把漢字做成窗簾，只要拉下來，乘客從電車內就能看見，也曾思考把漢字刊載在報紙上，甚至已經和「京都新聞」打聽過價格。

但問題是，如果每天選出一個漢字，選字的原因是什麼呢？大野為此陷入苦惱，但在1995年的夏天，一名友人給了他建議，不要用「今日的漢字」，改為「今年的漢字」如何？他因此豁然開朗。

歲末年初之際，民眾都會回顧過去一年，因此他決定向全國人民募集最能描述這一年情況的漢字，也省去自己思考的麻煩。

不過，年度漢字選出來之後，還得有發表的舞台。當時的協會理事長考慮在飯店發表，但是大野覺得不夠「具衝擊性」。他想到「從清水的舞台跳下去」（由於清水寺建在山坡上，距離地面很高，要跳下去必須下定決心，有豁出去之意）這句話，因此決定去清水寺詢問。

大野雖然在京都長大，卻一次也沒有去過清水寺。然而，當他向當時清水寺執事長大西真興提議在清水寺發表「今年的漢字」時，卻獲得很正面的反應，對方說「聽起來很有趣，就這麼做吧。」

由於京都有很多知名寺院，大野最初的想法是每年輪流在各家寺院和神社發表年度漢字，但當他去詢問其他寺院時，得到的回覆卻是「清水寺是第一棒，我們為什麼是第二棒呢？」

他向大西報告這種情況，對方主動提出要代為和其他寺院交涉，大野卻對他說，「往後都麻煩清水寺了」，奠定了每年以清水寺為發表舞台的傳統。

由於純粹以最高票來選出年度漢字，很多漢字都曾反覆當選，例如「金」中選4次，「戰」中選2次。過去近30年間，大野印象最深刻的年度漢字是2011年發生東日本大地震那一年的「絆」。

他說，「那年我還以為會和1995年一樣，再次由『震』當選，但是面對海嘯的衝擊，日本人體會到對人類而言最重要的是什麼，那一年的漢字真的令人感到很溫暖。」