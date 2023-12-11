追憶高耀潔 哥大學者黎安友：她是英雄、精神力量龐大

高耀潔醫師2009年舉行新書發表會時表示，要出書把中國愛滋的實情昭告世人，否則死不瞑目。（本報資料照片）

中國抗愛滋第一人、流亡美國的醫師高耀潔 10日在紐約過世，享耆壽96歲。她的生前好友、哥倫比亞大學 中國政治學者黎安友追憶，高耀潔被很多中國人視為英雄，她的精神力量是龐大的。

高耀潔是一名訓練有素的婦產科醫生。2007年，她揭露「血漿經濟」導致愛滋病廣泛傳播，遭到中國政府的打壓與軟禁；2008年，她冒著風險流亡美國。

據美國之音報導，在高耀潔赴美後一直給予生活上幫助的友人黎安友（Andrew J. Nathan）說，高耀潔是一位英雄，她能夠站起來並說真話，「她的精神是龐大的」。

黎安友指出，他經常接到很多來留學或旅遊的中國人的請求，他們想要去拜訪高。「我所知道，誰要去見她，她都歡迎，而且他們離開之後都會說，他們（從她那裡）得到了非常非常深的印象」。

「高耀潔晚年口述」一書作者林世鈺說，高耀潔生前無數次表達她想回國的願望，在過去接觸的過程中，了解到高耀潔一直關心著中國的愛滋病人。

林世鈺表示，她想去看一下那些愛滋孤兒，想念在故鄉過的那些傳統節日，她對中國的文化與傳統有著深刻的情感與眷戀。

林世鈺認為，高耀潔以一己之力挽救13億中國人的血脈，若她當年沒有去揭露愛滋病真相，不知道中國的愛滋病會是什麼樣的狀態。她把盒子揭開，才讓中國政府重視，後來河南 才會採取很多措施去預防愛滋病。

人道中國創辦人、中國人權執行長周鋒鎖說，高耀潔是個非常令人景仰的人道主義者，她堅守一個獨立自由的人格。

他說，面對強權造成的各種迫害不低頭直到最後是非常難得的。