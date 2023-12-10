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MLB／大谷7億合約 試算…道奇賣200萬件高價球衣就回本

中央社／東京10日電
大谷翔平道奇球衣一件約394元。（美聯社）
大谷翔平道奇球衣一件約394元。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平獲洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元天價合約，日媒報導，這相當於2.5座東京晴空塔或2.9座東京巨蛋的建設費用。

大谷翔平今天宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。

日媒Sponichi Annex報導，如果跟2012年對外營業的東京晴空塔建設費用約400億日圓相比，大谷這次獲得的天價合約相當於可蓋2.5座晴空塔；如果跟1988年啟用的東京巨蛋建設費用約350億日圓相比，則可蓋2.9座東京巨蛋。

另外，2025年世界博覽會（大阪關西世博）營運費用原先預估約809億日圓，目前已爆增到逾1000億日圓。日本網友對此紛紛留言表示，「大谷一人（的合約金額）相當於大阪關西世博」、「大谷一人就可以舉辦大阪關西世博」等。

產經新聞報導，日本關西大學名譽教授宮本勝浩日前試算，大谷轉隊後的2024年可望帶來高達約643億6800萬日圓經濟效益，較留在天使增加約140億日圓。

隨著大谷轉隊到人氣球團道奇，宮本推估跟今年相比，明年日本企業對球場投放廣告費將增加5億日圓來到約15億日圓，相關商品營業額將增加2億日圓來到約13億日圓。

另外，日本轉播單位要支付MLB的轉播權利金，也可能從目前約8000萬美元漲到約9000萬美元。

即使道奇跟大谷簽下10年7億美元鉅額合約，宮本推測「只要大谷在合約期間不要受傷能以投打二刀流表現活躍的話，（球團認為）這份合約就是划算的」。

日媒THE ANSWER報導，美國經濟雜誌一位記者試算，道奇給了大谷天價合約，但如果能在全球賣出200萬件最高價的道奇球衣（每件394美元），7億美元就能回本。

這名記者說，這還是基於未來10年球衣售價都不調漲的前提所做假設，而且未來還有其他商品、廣告及球場內的飲食等經濟效益。

因此，就算道奇提供天價合約，在擁有各式各樣收入來源的大聯盟商業模式下，對球團來說可能仍是一個有回本勝算的合約。

道奇 日本 大谷翔平

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