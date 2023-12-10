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抓姦在床暴怒 紐約女邊吼邊把男友衣物扔下樓 路人圍觀

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
紐約一名女子把男友衣物全扔下樓，導致人行道與路邊車頂上堆滿物品。（取材自tiktok@thisisnyc）
紐約一名女子把男友衣物全扔下樓，導致人行道與路邊車頂上堆滿物品。（取材自tiktok@thisisnyc）

紐約布魯克林區（Brooklyn）一名女子近日返家時，驚見心愛的男友和另一名女子在自己的床上交歡纏綿，氣得當場把男方的所有衣物和雜物從六樓窗戶扔出去，並大聲尖叫怒罵。滿地衣物散落街道引起人們圍觀，警方也緊急封鎖公寓下方的部分道路，甚至砍下樹木架設安全網，以防女子想不開跳樓。

每日郵報報導，事發於紐約最重要的黑人社區之一，布魯克林的貝德福德-斯圖文森特（Bedford-Stuyvesant），34歲女子抓姦男友在床後，當場暴怒把男方的物品往樓下扔報復。目擊民眾拍下的影片顯示，女子一邊瘋狂吼叫一邊將衣物往下丟，大量物品落在人行道和樹上，令路人直呼「這女人瘋了，她正在給他們（觀光客）獻上表演。」影片最後則拍下警方來到現場，準備上樓關切。

@thisisnyc

I'm pretty sure she'll take him back 😅😅😅😅

♬ original sound - thisisnyc

事發後的照片顯示，人行道上散落花瓶、板凳、鏡子、廚房用具、化妝品等雜物。據悉，男子後來跑下樓，試圖收拾他的物品，而員警擔心女子跳樓不得不將樹木砍倒，以架設安全網。警方表示，女子對男友的不忠感到非常憤怒，以至於她脫光了衣服，已被送往醫院接受精神評估。

鄰居透露，他們對這齣鬧劇感到震驚，因為這對情侶已在大樓同居5年，此前從未聽過他們起爭執。網友則表示，「他（男子）很幸運，沒有整個人被扔下去」、「女子叫的像在玩雲霄飛車」、「她想把行道樹裝飾成耶誕樹」、「那男人的衣物還真多。」

有片／抓姦男友與小三在床暴怒　女邊吼邊把他衣物全扔下樓

TVBS新聞網

布魯克林 觀光 黑人

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