聖誕派對太催情？17%上班族認「偷吃同事」 35%險出軌

一項調查發現，有35%的上班族會在聖誕節「差點」偷吃同事。圖為示意圖。(取材自unsplash.com/@wevibe)

許多公司在聖誕節 到來時，都會特別舉辦交換禮物的派對，好讓同事們之間的感情能夠更加緊密。不過，有一份調查發現，竟有17%的上班族曾在聖誕派對中與同事出軌，甚至還有35%的人「差點」禁不起誘惑、背叛另一半。

根據「紐約郵報」報導，搜索引擎「Spokeo」曾在2022年進行了一份調查，他們訪問了1158名美國成年人後發現，有35%的受訪者曾在公司內部的聖誕派對中，「差一點」被同事誘惑、做出背叛另一半的事情。另外，還有17%的受訪者大方坦承，曾在聖誕派對中出軌。

對此，紐約翠貝卡治療中心（Tribeca Therapy）心理治療師倫德奎斯特（Matt Lundquist）分析，絕大多數的上班族待在公司的時間，其實都比與配偶待在家的時間長，加上辦公室內又不乏各式各樣的親密接觸、緊張情愫，故他對此調查結果並不意外。

來自曼哈頓 的心理治療師柯佩爾（Lesley Koeppel）也補充，出軌、偷吃產生的禁忌感，容易在職場中獲得增強，甚至有些人會著迷於「差點被抓包」的興奮感。另外，柯佩爾也解釋，許多人會在聖誕派對的「假期」中飲用大量酒精飲料，讓他們變得更加放縱，決定積極地向潛在的「心上人」出擊。

聖誕節綠油油！17%上班族認「曾偷吃同事」 專家曝嚐禁果主因

TVBS新聞網