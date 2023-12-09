絕世好老闆？愛馬仕第5代傳人改遺囑 百億財產留給園丁

圖為愛馬仕位於巴黎的門市。(路透)

普通人想一夕致富，除了買樂透或靠經世之才，還有一招：跟到好老闆。知名時尚品牌「愛馬仕」（Hermès）的第五代傳人尼古拉斯（Nicolas Puech）現年80歲，身為最大股東且單身無子嗣的他，近日打算改變遺囑，將價值約100億歐元（約108億美元）遺產的一半全留給他最信賴的51歲園丁（兼管家）。

歐洲新聞台等外媒報導，尼古拉斯曾是愛馬仕董事，2014年離開集團後，仍擁有5.7%股份。由於膝下無子，10多年前他就著手安排遺產事宜，2011年他成立旨在打擊假新聞的「Isocrate基金會」，並簽署法律文件，指過世後由基金會承擔鉅額遺產。然而，近日他卻改變心意，決定將財產留給51歲園丁。

🇲🇦🇫🇷| Un milliardaire français et héritier de la maison Hermès, cherche à adopter son jardinier marocain afin d'en faire l'ħéritier légitime de sa fortune de 11.5 milliards €.



D'après la Tribune de Genève, Nicolas Puech, un héritier du fondateur de la marque Hermès, célibataire… pic.twitter.com/jfptHb8ilJ — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) 2023年12月2日

據悉，這名幸運兒來自摩洛哥普通人家，已婚有兩名孩子，由於深獲尼古拉斯信任，已獲贈價值約150萬歐元的摩洛哥房產，和一幢價值約400萬歐元的瑞士別墅。近年疫情 大流行期間，主僕感情更加深，據傳尼古拉斯現在計畫收園丁做養子，去年10月尼古拉斯已指示律師開辦收養手續。

據每年對瑞士300位最富有人士進行身家排名的Bilan雜誌，尼古拉斯的財富估為9.4至104億歐元。日內瓦論壇報指出，若最後收養完成，園丁有望繼承「至少半數」遺產，即50億歐元（約54億美元）。

不過這個美意是否完美達成仍存在變數。首先，雖然瑞士法律並未禁止收養成年人做養子，但畢竟不尋常，瑞士政府不一定批准。其二，傳出尼古拉斯曾和Isocrate基金會簽署「比遺囑更具約束力」的繼承協議，明定遺產用作支持基金會，如今他單方面變卦，基金會已表達反對。

絕世好老闆！愛馬仕第五代傳人改遺囑 近2千億全留給園丁

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