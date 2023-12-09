我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「短期沒有撥款」亞當斯華府行出師不利 未得聯邦援助

紐約法拉盛市中心擬建新校 添加700座位

絕世好老闆？愛馬仕第5代傳人改遺囑 百億財產留給園丁

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 即時報導
圖為愛馬仕位於巴黎的門市。(路透)
圖為愛馬仕位於巴黎的門市。(路透)

普通人想一夕致富，除了買樂透或靠經世之才，還有一招：跟到好老闆。知名時尚品牌「愛馬仕」（Hermès）的第五代傳人尼古拉斯（Nicolas Puech）現年80歲，身為最大股東且單身無子嗣的他，近日打算改變遺囑，將價值約100億歐元（約108億美元）遺產的一半全留給他最信賴的51歲園丁（兼管家）。

歐洲新聞台等外媒報導，尼古拉斯曾是愛馬仕董事，2014年離開集團後，仍擁有5.7%股份。由於膝下無子，10多年前他就著手安排遺產事宜，2011年他成立旨在打擊假新聞的「Isocrate基金會」，並簽署法律文件，指過世後由基金會承擔鉅額遺產。然而，近日他卻改變心意，決定將財產留給51歲園丁。

據悉，這名幸運兒來自摩洛哥普通人家，已婚有兩名孩子，由於深獲尼古拉斯信任，已獲贈價值約150萬歐元的摩洛哥房產，和一幢價值約400萬歐元的瑞士別墅。近年疫情大流行期間，主僕感情更加深，據傳尼古拉斯現在計畫收園丁做養子，去年10月尼古拉斯已指示律師開辦收養手續。

據每年對瑞士300位最富有人士進行身家排名的Bilan雜誌，尼古拉斯的財富估為9.4至104億歐元。日內瓦論壇報指出，若最後收養完成，園丁有望繼承「至少半數」遺產，即50億歐元（約54億美元）。

不過這個美意是否完美達成仍存在變數。首先，雖然瑞士法律並未禁止收養成年人做養子，但畢竟不尋常，瑞士政府不一定批准。其二，傳出尼古拉斯曾和Isocrate基金會簽署「比遺囑更具約束力」的繼承協議，明定遺產用作支持基金會，如今他單方面變卦，基金會已表達反對。

絕世好老闆！愛馬仕第五代傳人改遺囑　近2千億全留給園丁

TVBS新聞網

疫情

上一則

流浪番茄找到了 ISS解開太空之謎 為太空人洗刷「水果小偷」罪名

延伸閱讀

幫美國人藏了56億助逃稅 瑞士百達銀行掏1.229億緩起訴

幫美國人藏了56億助逃稅 瑞士百達銀行掏1.229億緩起訴
11歲女兒遭霸凌自殺 新州母設基金會推動校園反霸凌法

11歲女兒遭霸凌自殺 新州母設基金會推動校園反霸凌法
富蘭克林基金會飛向藍天首映籌款 助自閉症家庭

富蘭克林基金會飛向藍天首映籌款 助自閉症家庭
富蘭克林基金會飛向藍天首映式和籌款會

富蘭克林基金會飛向藍天首映式和籌款會

熱門新聞

今年已經進入尾聲，四大生肖得到財神爺的加持。示意圖。(ingimage)

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

2023-12-04 19:05
有3生肖將迎來運勢巔峰，在事業與財富的領域綻放光芒，掌握不可阻擋的發大財機會。(示意圖/ingimage)

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

2023-12-05 20:15
有些星座的人不愛出鋒頭，喜歡低調行事。（圖片來源／ingimage）

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

2023-12-07 03:40
三星座在12月運勢極佳，有機會中大獎、發橫財。示意圖。（Ingimage）

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

2023-12-02 19:24
亞馬遜(Amazon)創辦人、科技富豪貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯遊艇太大 只能停貨櫃船旁…停1天要逾300元

2023-12-03 21:12
有日本醫生指出，8秒跳可以有效降血壓。圖為跳躍示意圖。（取材自unsplash/攝影markadriane）

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

2023-12-03 02:10

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
搭遊輪 何時票價最便宜？

搭遊輪 何時票價最便宜？
誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡