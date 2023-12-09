不同血型像哪些動物？O型愛吃根本是熊貓、B型好奇心旺盛像黑猩猩

動物有不同習性，也有一套自己的溝通方式、生存本領，且因應習性不同，形成獨來獨往或群居的現象。示意圖。(ingimage)

每種動物都有不同習性，如同人類一般，牠們也有自己的溝通方式、生存本領，因應習性的不同，也形成獨來獨往或群居的現象。而日本 網站「占TV」根據不同血型特徵，分析出各血型的相應動物，以下便來看看是否吻合吧！

A型

如果把A型比喻成一種動物，那必定是企鵝。搖擺行走可愛的企鵝，不擅長單獨行動，更喜歡群居，當在海裡尋找食物時表現出優秀的團隊合作。另外，當企鵝需要領導者時會進行輪調，這種追求平等的精神也是A型人的典型特徵。

B型

B型則被比喻為黑猩猩。黑猩猩總是焦躁不安，即使在動物園 裡也是如此。牠們會在籠子裡打轉，喜怒哀樂的情緒相當強烈。此外，由於生性好奇，當看到新玩具，牠們會靠近並嘗試觸摸，個體差異明顯這點也與B型類似。

O型

O型人個性隨和、樂觀，若比喻成動物，便是動物園裡受歡迎的熊貓，O型人喜歡在人群中心享受樂趣。熊貓以溫順可愛的外表吸引了大批遊客的目光，同時也是個大胃王，一天大部分時間都在吃竹子，讓人不禁想起愛吃的O型人。

AB型

AB型人既神秘又難以捉摸，若比喻成一種動物，那就是鯨頭鸛。鯨頭鸛獨來獨往，眼神犀利地環顧四周，這種愛獨處、領地意識強的特徵讓人想起AB型人。而鯨頭鸛隨風飄揚的頭髮，時尚的感覺就像是帶有端莊品格的AB型。