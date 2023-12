「愛的故事」雷恩歐尼爾傳被抓姦在床 與法拉佛西分合20多年

雷恩歐尼爾與法拉佛西是影壇情侶,法拉佛西在去世前,雷恩歐尼爾仍與她相伴。(美聯社)

曾以電影「愛的故事」(Love Story)問鼎奧斯卡 金像獎的美國萬人迷男星雷恩歐尼爾(Ryan O'Neal)今天辭世,享壽82歲。他的經典代表作還包括「紙月亮」(Paper Moon)及「亂世兒女」(Barry Lyndon)。

雷恩歐尼爾的兒子派屈克歐尼爾(Patrick O'Neal)在社群媒體Instagram上寫道:「這是我最難說出口的事,但還是得告訴大家。我的爸爸今天安詳辭世,有著愛他的一群人圍繞身邊支持他、愛著他,如同他對我們一樣。」

法新社報導,雷恩歐尼爾帥氣的外表和完美的下巴輪廓,使他成為理想的男主角,他也因為與女演員法拉佛西(Farrah Fawcett)長達數十年的分分合合戀愛關係聞名。

雷恩歐尼爾與影集「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)女星法拉佛西從1970年代末開始交往近20年,但據報1997年法拉佛西發現雷恩歐尼爾劈腿另一名女星並抓姦在床後,兩人宣告分手。

兩人2001年破鏡重圓,直到法拉佛西2009年62歲時因癌症 病逝。

雷恩歐尼爾在1960年代參與電視劇數年後,以1970年電影「愛的故事」取得重大突破,這部票房鉅片曾讓他問鼎奧斯卡,堪稱浪漫愛情電影類型的範本。

兩年後,雷恩歐尼爾和女星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)搭檔演出荒誕喜劇「愛的大追蹤」(What's Up, Doc?),這部片深受美國觀眾喜愛,更進一步打開他的知名度。

雷恩歐尼爾之後在「賊來晚餐」(The Thief Who Came To Dinner,暫譯)飾演珠寶大盜,又在彼得博格丹諾維奇(Peter Bogdanovich)執導的1973年賣座電影「紙月亮」中,與女兒泰妲歐尼爾(Tatum O'Neal)上演精采對手戲,獲得金球獎 提名。

1975年,雷恩歐尼爾也主演由導演史坦利庫柏力克(Stanley Kubrick)操刀、以戰亂為背景的歷史電影「亂世兒女」。