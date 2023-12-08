「愛的故事」雷恩歐尼爾傳被抓姦在床 與法拉佛西分合20多年

雷恩歐尼爾與法拉佛西是影壇情侶，法拉佛西在去世前，雷恩歐尼爾仍與她相伴。（美聯社）

曾以電影「愛的故事」（Love Story）問鼎奧斯卡 金像獎的美國萬人迷男星雷恩歐尼爾（Ryan O'Neal）今天辭世，享壽82歲。他的經典代表作還包括「紙月亮」（Paper Moon）及「亂世兒女」（Barry Lyndon）。

雷恩歐尼爾的兒子派屈克歐尼爾（Patrick O'Neal）在社群媒體Instagram上寫道：「這是我最難說出口的事，但還是得告訴大家。我的爸爸今天安詳辭世，有著愛他的一群人圍繞身邊支持他、愛著他，如同他對我們一樣。」

➤➤➤1970年電影「愛的故事」男主角 雷恩歐尼爾逝世 享年82歲

法新社報導，雷恩歐尼爾帥氣的外表和完美的下巴輪廓，使他成為理想的男主角，他也因為與女演員法拉佛西（Farrah Fawcett）長達數十年的分分合合戀愛關係聞名。

雷恩歐尼爾與影集「霹靂嬌娃」（Charlie's Angels）女星法拉佛西從1970年代末開始交往近20年，但據報1997年法拉佛西發現雷恩歐尼爾劈腿另一名女星並抓姦在床後，兩人宣告分手。

兩人2001年破鏡重圓，直到法拉佛西2009年62歲時因癌症 病逝。

雷恩歐尼爾在1960年代參與電視劇數年後，以1970年電影「愛的故事」取得重大突破，這部票房鉅片曾讓他問鼎奧斯卡，堪稱浪漫愛情電影類型的範本。

兩年後，雷恩歐尼爾和女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）搭檔演出荒誕喜劇「愛的大追蹤」（What's Up, Doc?），這部片深受美國觀眾喜愛，更進一步打開他的知名度。

雷恩歐尼爾之後在「賊來晚餐」（The Thief Who Came To Dinner，暫譯）飾演珠寶大盜，又在彼得博格丹諾維奇（Peter Bogdanovich）執導的1973年賣座電影「紙月亮」中，與女兒泰妲歐尼爾（Tatum O'Neal）上演精采對手戲，獲得金球獎 提名。

1975年，雷恩歐尼爾也主演由導演史坦利庫柏力克（Stanley Kubrick）操刀、以戰亂為背景的歷史電影「亂世兒女」。