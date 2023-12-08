飲料代替白開水…20歲妙齡女腎臟3百多結石 嚴重腎水腫

健康喝水保健，時間點很重要。示意圖，非新聞相關人事物。（取材自pexels）

台灣一名剛滿20歲女子不愛喝白開水，常把手搖飲當作白開水來補充水分，日前因發燒、右腰疼痛就醫，發現腎臟已經長出3百多顆腎結石、造成嚴重腎水危及生命。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚指出，患者到急診超音波檢查發現，右側腎臟嚴重水腫且有結石，白血球過高，電腦斷層顯示右側腎盂裡布滿了0.5到2公分大小不等結石。

喝手搖飲代替白開水？妙齡女腎臟3百多結石嚴重腎水腫。(圖:醫師林才揚提供)

患者先抗生素注射並放置廔管緩解腎水腫和泌尿道感染。最後以微創取出3百多顆外觀類似小饅頭的結石。術後情況穩定順利出院，目前持續門診追蹤。

林才揚表示，結石多非單一原因造成，以下七大因素提高罹患腎結石風險：

1.水分不足：水分攝取對稀釋尿液礦物質至關重要。缺乏水分尿液中礦物質易濃縮，增加結石形成風險。 2.飲食因素：高含鈣、草酸、蛋白等物質飲食可能增加結石風險。特別是攝取過量鈣，有時會形成礦物質結晶，進而結石。 3.遺傳因素：家族有腎臟結石病史，更易發生。 4.新陳代謝異常：尿酸、草酸等代謝物在尿液中過多，易導致結晶形成。 5.慢性疾病：特別是慢性腎臟病增加腎結石風險。 6.尿液pH值不正常：尿液pH值過酸或過鹼，可能促使特定類型結石形成。 7.腎臟解剖結構：腎臟結構異常例如輸尿管過窄，也可增加結石風險。

林才揚說，腎結石並非不痛就不用治療，引起併發症 恐嚴重後果。即使不處置也一定要定期追蹤，引起相關併發症會很嚴重，可能腎功能喪失、癌變甚至感染性休克。

腎臟結石一般建議超過1.5公分就要治療，治療需綜合考量病人身體狀況、結石大小、位置、腎臟結構等因素，醫病溝通手術選項。目前常見有無創、微創及二合一手術三種。

林才揚說，無創指體外震波碎石、軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術。體外震波優點是不需全身麻醉住院，不過較大、較硬結石與腎臟結構異常、下腎盞結石、輸尿管狹窄者較不適合。軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術可克服，較大或鹿角結石廓清率還不理想。

微創方式是經皮腎臟造廔取石，優點是結石廓清率會比無創手術好，對腎臟會造成微小創傷和出血量會較高。而且比較多的腎盞結石或鹿角結石，可能需要更多造廔口甚至分成幾次手術。

二合一就是結合軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石加上經皮腎臟造廔取石術，克服各自優缺點，一次手術就達到更好的結石廓清率。