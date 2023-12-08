節氣「大雪」到 3類人注意人際關係和健康

7日是節氣大雪，玉山出現霧淞。(圖:中央氣象署提供)

2023「大雪」交節氣時間在12月7日下午5時32分44秒，命理專家，命理師柯柏成說，大雪是冬季的第三個節氣，要提升運勢，如果錯過立冬、小雪，大雪節氣可以把鹽燈在家裡擺上，開運食物為蓮藕、山藥，交節氣這天適合理髮，讓運勢做個梳理。

柯柏成說，氣溫下降，宜早睡晚起，日出後再起牀，能避嚴寒，涵養人體陰氣。戶外運動最好在8點太陽出來後，或者下午4點到5點間。

大雪也適合「進補」，俗諺「冬天進補，開春打虎」。冬令進補能提高人體的免疫功能，促進新陳代謝，身體畏寒得到改善，此時宜溫補調節身體代謝，使營養物質轉化的能量最大限度貯存於體內，有助於體內陽氣的升發。

柯柏成提醒，生肖屬羊的朋友要多注意和長輩、主管或老闆的溝通方式，可能較容易發生雞同鴨講，不易溝通的狀況；不論生肖，農曆12月出生的朋友要多注意心血管疾病 的問題，農曆6月出生要注意腸胃，這些狀況都是在沒注意到溫差忽略了保暖，或是飲食缺乏節制而發生問題。

民俗專家廖大乙則建議，今年犯沖的兔、雞、鼠、馬等4生肖，可把握今起至大寒前用香蕉、梨、柿、蘋果4水果誠心祈天或拜祖先，喝「五行相生湯」補氣轉運，一掃兔年陰霾迎龍年。

廖大乙說，今年是「黑兔雙春閏二月」較特殊，是變動大的一年，但節氣已至「大雪」，癸卯年影響力將漸減弱，尤其今年犯太歲堪稱「最衰4生肖」的兔、雞、鼠、馬，可把握大雪到大寒前這段期間轉換氣場補運，掃除黑兔陰霾迎金龍。

建議在大雪到大寒前好好打理居家環境，洗掉塵埃，並在有陽光的白天打開窗戶讓空氣流通，拜祖先、祈天，誠心最重要，要誠心向祖先稟告自身或家中近況，請祖先庇佑今年的不順遂消散，來年能有好發展。