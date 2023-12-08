我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

節氣「大雪」到 3類人注意人際關係和健康

記者賴香珊、江良誠／南投即時報導
7日是節氣大雪，玉山出現霧淞。(圖:中央氣象署提供)
7日是節氣大雪，玉山出現霧淞。(圖:中央氣象署提供)

2023「大雪」交節氣時間在12月7日下午5時32分44秒，命理專家，命理師柯柏成說，大雪是冬季的第三個節氣，要提升運勢，如果錯過立冬、小雪，大雪節氣可以把鹽燈在家裡擺上，開運食物為蓮藕、山藥，交節氣這天適合理髮，讓運勢做個梳理。

柯柏成說，氣溫下降，宜早睡晚起，日出後再起牀，能避嚴寒，涵養人體陰氣。戶外運動最好在8點太陽出來後，或者下午4點到5點間。

大雪也適合「進補」，俗諺「冬天進補，開春打虎」。冬令進補能提高人體的免疫功能，促進新陳代謝，身體畏寒得到改善，此時宜溫補調節身體代謝，使營養物質轉化的能量最大限度貯存於體內，有助於體內陽氣的升發。

柯柏成提醒，生肖屬羊的朋友要多注意和長輩、主管或老闆的溝通方式，可能較容易發生雞同鴨講，不易溝通的狀況；不論生肖，農曆12月出生的朋友要多注意心血管疾病的問題，農曆6月出生要注意腸胃，這些狀況都是在沒注意到溫差忽略了保暖，或是飲食缺乏節制而發生問題。

民俗專家廖大乙則建議，今年犯沖的兔、雞、鼠、馬等4生肖，可把握今起至大寒前用香蕉、梨、柿、蘋果4水果誠心祈天或拜祖先，喝「五行相生湯」補氣轉運，一掃兔年陰霾迎龍年。

廖大乙說，今年是「黑兔雙春閏二月」較特殊，是變動大的一年，但節氣已至「大雪」，癸卯年影響力將漸減弱，尤其今年犯太歲堪稱「最衰4生肖」的兔、雞、鼠、馬，可把握大雪到大寒前這段期間轉換氣場補運，掃除黑兔陰霾迎金龍。

建議在大雪到大寒前好好打理居家環境，洗掉塵埃，並在有陽光的白天打開窗戶讓空氣流通，拜祖先、祈天，誠心最重要，要誠心向祖先稟告自身或家中近況，請祖先庇佑今年的不順遂消散，來年能有好發展。

心血管疾病

上一則

12星座「2024上半年運勢」分析：雙子大膽挑戰、天蠍破繭而出

下一則

台新課綱刪顧炎武「廉恥」 北一女師轟「無恥」影片爆紅

延伸閱讀

「大雪」養精調食還要「慎房事」 4生肖注意心血管疾病

「大雪」養精調食還要「慎房事」 4生肖注意心血管疾病
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
暴雪襲歐 慕尼黑「冰封」變孤島 飛機、火車全停

暴雪襲歐 慕尼黑「冰封」變孤島 飛機、火車全停

熱門新聞

今年已經進入尾聲，四大生肖得到財神爺的加持。示意圖。(ingimage)

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

2023-12-04 19:05
有3生肖將迎來運勢巔峰，在事業與財富的領域綻放光芒，掌握不可阻擋的發大財機會。(示意圖/ingimage)

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

2023-12-05 20:15
2023年最後一個月，這「三星座」將擺脫壞運氣，用新氣象迎接新年。示意圖。（取材自unsplash）

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

2023-12-01 00:33
三星座在12月運勢極佳，有機會中大獎、發橫財。示意圖。（Ingimage）

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

2023-12-02 19:24
亞馬遜(Amazon)創辦人、科技富豪貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯遊艇太大 只能停貨櫃船旁…停1天要逾300元

2023-12-03 21:12
有些星座的人不愛出鋒頭，喜歡低調行事。（圖片來源／ingimage）

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

2023-12-07 03:40

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員