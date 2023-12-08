CPR怎麼做得好？心臟協會：適合聽泰勒絲的歌

泰勒絲是「時代雜誌」今年的年度風雲人物。(美聯社)

音樂令人保持心情愉悅，但你聽說過，音樂還會救命嗎？近日美國心臟協會(American Heart Association)表示，歌手泰勒絲 的單曲「You're Losing Me」有「正確的節奏」，可以「拯救心臟」。

美國心臟協會認為，泰勒絲這首歌的歌詞雖然會讓人心碎，但卻可以拯救心跳，因為這首歌的節奏在每分鐘100到120次之間，與心肺復甦術（CPR）有相同的節奏，同時也是胸外按壓應該執行的速度，所以哼唱「You're Losing Me」可以幫助施救人員保持正確的節奏。

但該協會也強調，若發現身邊的人有需要急救，仍要打電話求醫並持續做CPR，「以每分鐘100-120次的速度用力快速按壓，直到相關救援人員前往現場為止。」

無獨有偶，中國也有這樣的「救命神曲」。紅星新聞報導，雙人團體鳳凰傳奇的「最炫民族風」成為CPR證書「實操考試必過」神曲，公開資料顯示，該歌曲發行於2009年。

實驗結果顯示，在實施心肺復甦時，按照「最炫民族風」歌曲中的「蒼茫的天涯是我的愛，綿綿的青山腳下花正開，什麼樣的節奏是最呀最搖擺，什麼樣的歌聲才是最開懷」的節拍對患者進行胸外按壓，四句唱完並按壓完成後再接2次人工呼吸，並觀察胸部起伏情況，便可更輕鬆地完成考試。

有醫生介紹，「最炫民族風」的頻率剛好是120下/分鐘，與胸外外按壓的頻率要求相符。除了每分鐘的節拍數相符合，還要選擇與心跳聲音類似的節拍，常見的節拍包括四二拍（2/4）、四三拍（3/4）、四四拍（4/4）、八六拍（6/8）等。而四二拍只有強、弱兩個拍──動、次，在快節奏樂曲中顯得活潑、熱烈、歡慶，在慢節奏樂曲中則莊嚴、雄壯、剛健，是最像心跳聲的節拍，也是「最炫民族風」的節拍。