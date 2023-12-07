我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社交媒體瘋傳 華翁紐約布碌崙列車內遭人無故攻擊

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

12星座「2024上半年運勢」分析：雙子大膽挑戰、天蠍破繭而出

聯合新聞網／ 即時報導
透過星座分析，瞭解2024上半年運勢。（ingimage）
透過星座分析，瞭解2024上半年運勢。（ingimage）

年關將至，在過完這個12月後，就將迎來2024年。日本網站「ananaweb」近來便分析12星座，搶先預測在2024年的前半段，每個星座分別會有著什麼樣的運勢。

牡羊座

是個轉換新鮮空氣的好時機，特別在3月的時候，不妨嘗試面對新的挑戰。過程中或許會遇到很多事情，最好記得把注意力放在自己身上，正向思考勇往直前。透過春天獲得的情報和交換意見，就能學到很多原先不擅長的事情。

金牛座

到五月下旬之前，是個對未來準備當上主角，做好計畫和準備的時候。比起挑戰新事物，不如專注於把眼下的事情做好，並且對於不只2024，更是未來三、五年的藍圖，有個大概的想像。

雙子座

到了5月的時候，如果有什麼想做的事情，就放心大膽地去挑戰。在這之前，腦袋裡面可能會有很多想法，因此可以先做好各種計畫與準備，明確設定好未來目標。另外，也可能得到相當有利的後盾。

巨蟹座

2024上半將會得到許多情報和意見，可以彙整好這些東西，訂立中長程計畫，甚至也可以想好五年、十年後的生活要是如何。春天做事情都還算順，可以盡量避免有風險的選擇，並多結交值得信任的伙伴。

獅子座

接獲的任務都能夠明快地完成，藉此提高自己在公司或社會間的評價。關鍵在於不完全倚賴過去的作法，而是多方嘗試並進行挑戰。就在成功過後，也會自然聚集到想要一同加入的好伙伴。

處女座

磨練自己的好時機，有什麼想要學習，或者正在學習的東西，此時正是更進一步，取得相關專業知識，讓自己更上層樓的時候。如果有挑戰的機會出現，務必要加以把握，如此一來就能過得更加充實。

天秤座

轉捩點將會在3月出現。屆時，從2023年秋天以來，就一直很在意的事情，將會有個決定性的解答。只要能腳踏實地，就不再感到迷惘，而且更能看清楚周遭的視野，找到更多探索的可能。

天蠍座

或許是得改變自己中心思想的時候。脫去老舊的外殼，以全新的美麗姿態破蛹而出。即使一時可能感到有些不安，但比起拘泥於現狀，改變會是一個好的方向。趁著春天時，首先從培養新的生活習慣開始做起。

射手座

上半年將是比起自己，會更容易將意識專注在關照他人的時候。這時務必要多注意自身狀況，避免生活節奏徹底崩塌。特別在梅雨季節將近時，可能會有新的邂逅出現，要保持好正向心態去面對。

魔羯座

變化會在一跨年後就來臨，儘管自己可能想要維持現狀，不願意選擇接受，不過這也是個重新整理私生活，檢視個人價值的時候。稍微做點改變，就能脫離一成不變的生活，迎來新鮮的空氣。

水瓶座

2024上半年是個「學習愛的時候」。像是愛一個人、愛一件事，或者遇到命運般的關鍵人物。比起想要抵抗，不如順從接受這份感情，不要做多餘的思考，享受在愛的氛圍之中。

雙魚座

藉由大量蒐集情報，彙整及加以討論，做好自我整頓。不只是可以提高自己的好奇心，更能揭示更多未來的可能。在春天的時候，或許都還不會定下方向，不過不需要著急，只要確定好自己的內心，總會有好的結果。

日本

上一則

這道一年級文字題竟考倒全網？答案讓人大跌眼鏡

延伸閱讀

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
道歉也沒用…這4大星座 最不能「忍受欺騙」

道歉也沒用…這4大星座 最不能「忍受欺騙」
12月4日星座運勢 金牛勇於認錯 天蠍有桃花運

12月4日星座運勢 金牛勇於認錯 天蠍有桃花運
11月20日星座運勢 天秤充滿幹勁 天蠍精神飽滿

11月20日星座運勢 天秤充滿幹勁 天蠍精神飽滿

熱門新聞

今年已經進入尾聲，四大生肖得到財神爺的加持。示意圖。(ingimage)

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

2023-12-04 19:05
有3生肖將迎來運勢巔峰，在事業與財富的領域綻放光芒，掌握不可阻擋的發大財機會。(示意圖/ingimage)

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

2023-12-05 20:15
2023年最後一個月，這「三星座」將擺脫壞運氣，用新氣象迎接新年。示意圖。（取材自unsplash）

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

2023-12-01 00:33
三星座在12月運勢極佳，有機會中大獎、發橫財。示意圖。（Ingimage）

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

2023-12-02 19:24
亞馬遜(Amazon)創辦人、科技富豪貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯遊艇太大 只能停貨櫃船旁…停1天要逾300元

2023-12-03 21:12
有日本醫生指出，8秒跳可以有效降血壓。圖為跳躍示意圖。（取材自unsplash/攝影markadriane）

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

2023-12-03 02:10

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該