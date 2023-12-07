喬布斯「親簽4美元支票」拍賣 落槌價漲9000倍達3.6萬

蘋果已故創辦人賈伯斯1976年開給電子零售商RadioShack一張面額4美元的簽名支票，6日在波士頓RR拍賣行以逾3萬6000美元價格拍出。（美聯社）

蘋果已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）1976年開給電子零售商 RadioShack一張面額4美元的簽名支票 ，6日在波士頓RR拍賣行（RR Auction）以逾3萬6000美元價格拍出，價值翻了逾9000倍。

衛報報導，這張有喬布斯簽名的4美元（約新台幣126元）支票由富國銀行加州 洛思阿圖斯（Los Altos）分行的「蘋果電腦公司」（Apple Computer Company）帳戶開出，6日以3萬6850美元價格拍出。

這張支票由一名私人收藏家從1990年代收藏至今，上頭寫著蘋果公司第一個官方地址，位於加州帕羅奧圖市154街韋爾奇路770號。

RadioShack則被拍賣行形容為個人電腦革命的無名英雄，蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）會花好幾個小時在店裡晃來晃去，「20世紀最大的科技創新都在不同程度上歸功於這家總部位於波士頓的電子零售商。」

去年，喬布斯於1976年簽下的一張面額9.18美元的蘋果電腦公司支票，以5.5萬美價格成交；同年另一張開給Elmar Electronics公司的13.86美元支票，則在今年3月以3萬7564美元拍出。