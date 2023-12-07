我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

聯合新聞網／即時報導
有些星座的人不愛出鋒頭，喜歡低調行事。（圖片來源／ingimage）
有些星座的人不愛出鋒頭，喜歡低調行事。（圖片來源／ingimage）

有些人喜歡爭取目光，享受成為鎂光燈的焦點，但也有的人總是默默在背後付出，不喜歡高調行事。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座是習慣低調的人。

第12名 牡羊座

牡羊座認為無論什麼方法，只要能夠鶴立雞群，就是了不起的事情。

第11名 獅子座

說他們是「為了能夠變得顯眼而活著」一點也不為過。

第10名 水瓶座

喜歡展現性格的水瓶，自然格外地受到矚目。

第9名 射手座

雖然不是有意為之，但他們確實容易受到注意，且對此並不抗拒。

第8名 雙魚座

雖然沒有特別喜歡出鋒頭，但不會刻意迴避鎂光燈。

第7名 雙子座

比起炫耀自己，不如說是因為出於知識的好奇心而行動。

第6名 巨蟹座

由於對人的好惡很極端，碰到討厭的人就不想被看到。

第5名 魔羯座

比起站在台前，更喜歡擔綱幕後的推手。

第4名 天秤座

在以和為貴的生活法則下，不願太過引人注目。

第3名 金牛座

金牛座是重視穩定的和平主義者，他們就像是默默咀嚼著青草的牛一樣，以自己的步調享受生活，沉浸在自己舒適的環境之中。反倒是出鋒頭這檔事，還會成為無端惹禍的根源，讓他們難以理解。

第2名 處女座

個性慎重內斂，甚至到有點神經質的處女座，是屬於非常討厭「當主角」的星座。他們甚至覺得一旦變得有名，往後就會尾大不掉，想要盡可能擺脫這個狀況，讓一切處在自己的掌控之中。

第1名 天蠍座

性格內向的天蠍座，即使是在人群面前接受頒獎，對他們而言也是坐立難安，覺得只是增加個人負擔罷了。他們隨時都處在「真想找個洞鑽進去」的狀態，不見天日的陰暗之處，反而是他們最喜歡待著的地方。

日本

上一則

容易讓人誤會 最常引起感情糾紛「星座+血型」3組合

延伸閱讀

道歉也沒用…這4大星座 最不能「忍受欺騙」

道歉也沒用…這4大星座 最不能「忍受欺騙」
這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜

這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
星座／11月26日至12月02日 金牛座游刃有餘 射手座好運降臨

星座／11月26日至12月02日 金牛座游刃有餘 射手座好運降臨

熱門新聞

今年已經進入尾聲，四大生肖得到財神爺的加持。示意圖。(ingimage)

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

2023-12-04 19:05
有3生肖將迎來運勢巔峰，在事業與財富的領域綻放光芒，掌握不可阻擋的發大財機會。(示意圖/ingimage)

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

2023-12-05 20:15
2023年最後一個月，這「三星座」將擺脫壞運氣，用新氣象迎接新年。示意圖。（取材自unsplash）

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

2023-12-01 00:33
三星座在12月運勢極佳，有機會中大獎、發橫財。示意圖。（Ingimage）

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

2023-12-02 19:24
亞馬遜(Amazon)創辦人、科技富豪貝佐斯。（美聯社）

貝佐斯遊艇太大 只能停貨櫃船旁…停1天要逾300元

2023-12-03 21:12
有日本醫生指出，8秒跳可以有效降血壓。圖為跳躍示意圖。（取材自unsplash/攝影markadriane）

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

2023-12-03 02:10

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情