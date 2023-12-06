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麥當勞開星巴克？新概念店賣客製化飲料 首家本月開幕

編譯季晶晶／即時報導
麥當勞即將開始測試取名CosMc’s的小型概念店，主要提供客製化飲料。（路透）
麥當勞即將開始測試取名CosMc’s的小型概念店，主要提供客製化飲料。（路透）

麥當勞周三宣布，即將在有限地區的少數幾個地點開始測試取名CosMc’s的小型概念店，主要提供客製化飲料，感覺很像星巴克

第一家店這個月就會開在總部所在地芝加哥附近、伊利諾州的博林布魯克市（Bolingbrook），另外九家店預計明年底前在德州達拉斯-沃斯堡和聖安東尼奧大都會區陸續開幕。想嚐鮮的台灣消費者必須先準備一張機票。

此一試點計畫以得來速和行動點餐為特色，以便加快銷售。菜單「植根於對飲料的探索，有大膽和意想不到的口味組合、鮮豔色彩和提神作用」，包括「特製檸檬飲和茶飲，令人沉醉的混合飲料和冰咖啡」。

菜單上還有辣味乳酪三明治、薯餅小點，以及椒鹽脆餅，搭配蘸醬。甜點有藍莓檸檬餅乾聖代和焦糖軟香布朗尼。麥當勞的冰旋風和滿福也會出現。

整個感覺很像是星巴克或新近流行的蘇打概念店。

麥當勞執行長Chris Kempczinski周三向投資人說明，該公司「一直在測試和學習满足願客需求的新方法」，他形容新的概念店「既有麥當勞的基因，又有自己的個性」，但因為最初的分店數很少，所以不能對CosMc's抱持太高的期望，那裡提供的客製化飲料太複雜無法在一般的麥當勞門市製作。

他說：「我們會看情況，基於學到的經驗、與主要品牌之間何者可行或不可行。」

麥當勞會在年底的投資人日提供更多發展計畫和業態創新的訊息。

麥當勞 星巴克 投資

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