蘋果明年3月推哪些新品？iPad、MackBook Air大升級

知情人士透露，蘋果公司正準備在明年初推出機款新的Mac筆電與iPad平板電腦並且進行升級。圖為平板電腦iPad。（路透）

知情人士透露，蘋果公司正準備在明年初推出機款新的Mac筆電與iPad平板電腦並且進行升級，尋求逆轉這些產品銷售下滑的頹勢。

知情人士說，蘋果將更新iPad Air、iPad Pro和MacBook Air。新款iPad Air將首度提供兩種尺寸，Pro機型將搭載OLED螢幕，至於MacBook Air將配備速度更快的M3處理器。

Mac和iPad產品合計占蘋果營收的15%，但消費者的科技產品支出下降對這些產品的衝擊尤深。缺乏新機型更是令iPad銷售雪上加霜。事實上，2023年將是iPad史上沒有推出新款版本的一年。

在過去一年內，Mac曾發表了新產品，但在疫情期間消費者大肆支出後，筆電市場普遍回落。Mac上季銷售銳減34%至76.1億美元，iPad營收也下滑10%至64.4億美元。這兩類產品現在占蘋果營收的比重降低，至於服務營收所占比重則大幅增加。

蘋果希望新機型能協助重振明年的需求。知情人士透露，iPad和周邊產品預期將在3月底左右與iPadOS 17.4作業系統一起發表。Mac正在與macOS 14.3一起開發。此一軟體更新可能會在1月底至2月之間發布，但硬體可能要到3月才會出貨。

蘋果公司在3月左右舉行Mac和iPad發布會並不罕見。該公司發言人不願置評。

iPad Air將首度有兩種尺寸

目前蘋果的中階平板電腦產品iPad Air只提供10.9吋螢幕，明年將會新增大約是12.9吋的版本，和當前iPad Pro的最大尺寸一樣。蘋果正在準備四種機款，代號為J507、J508、J537和J538，兩種尺寸都會提供只有Wi-Fi的版本與蜂巢式網路的版本。

iPad Air提供多一種尺寸，是要讓消費者有更多價格選項的策略一環。它可讓消費者可以獲得更大尺寸的螢幕，同時不用多花數百美元購買iPad Pro。這樣的做法和蘋果運用在MacBook Air和MacBook Pro的策略相同。

iPad Pro將採OLED螢幕

新的iPad Pro機型目前預定會在發表新款iPad Air的同時亮相。它所搭載的OLED螢幕彩度更高，將讓蘋果的平板電腦採用iPhone 從2017年來所使用的顯示器技術。這款高階平板電腦將採用M3晶片 ，而蘋果才在10月宣布讓MacBook Pro採用M3晶片。

蘋果正規劃四款新的 iPad Pro機型，代號為J717、J718、J720與J721，尺寸分為11吋與13吋，也分為只有Wi-Fi版和蜂巢式網路版。

蘋果這次推出的iPad Pro，將會是這款產品自2018年推出當前設計以來首度改款。該公司先前僅小幅調整，包括改為搭載來自Mac的晶片，以及增加新的相機鏡頭。這些擁有最高儲存容量、價格可達2,000美元的高價平板電腦，是蘋果要努力讓iPad產品產生更多營收的一環。

觸控筆、巧控鍵盤都將改款

蘋果也準備讓周邊產品Apple Pencil觸控筆和Magic Keyboard巧控鍵盤改款，這些產品將和新的iPad Pro一起銷售。新的Apple Pencil將是第三代，而該公司在11月則推出新的低階款的觸控筆。

至於新的巧控鍵盤將讓iPad Pro用起來更像一台筆電。最新的MacBook Air將繼續分為13吋與15吋，焦點是新增M3晶片。

除了這些產品外，蘋果計畫明年初讓Vision Pro頭戴裝置上市。關於明年稍後，蘋果打算讓蘋果手表 Apple Watch升級為搭載血壓感測器，並且更新iPad mini。未來將有新版的低階iPad、更大的高階iPhone，以及改版後的低階與中階耳機AirPods，新增USB-C連接埠。