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新科技可幫人揪出假紅酒

編譯潘勛／綜合6日電
專家已設想出一種人工智慧(AI)工具，使用化學分析，追蹤紅酒的起源，警告消費者可能買到、喝到假酒。（取材自Ingimage）
專家已設想出一種人工智慧(AI)工具，使用化學分析，追蹤紅酒的起源，警告消費者可能買到、喝到假酒。（取材自Ingimage）

因為假紅酒泛濫，專家已設想出一種人工智慧(AI)工具，使用化學分析，追蹤紅酒的起源，警告消費者可能買到、喝到假酒。

每日郵報(Daily Mail)報導，日內瓦大學教授布格(Alexandre Pouget)指出，假酒橫行，人們在自家車庫亂搞，印製標籤，然後把爛酒以每瓶數千美元出售；研究團隊首次顯示，自己的化學技術有足夠的敏感度，能夠分別出真酒假酒。

影片來源：YouTube

假酒是散播很廣的頭痛問題，詐騙分子一般都造出一批貨色，盡可能接近知名品牌，再於瓶身貼假標籤。

新的AI技術用機器學習，可以分析濃度、成分的差異，追蹤酒的起源一路到產製的酒莊。

根據新報告，科學家用「氣液層相法」(gas chromatography)來培訓這種AI程式；在過去曾用來分析12年間由法國不同區域生產的80種紅酒。動用AI，讓學者們得以端詳出一切可在紅酒中找到的化學物質，找到可靠的印記，讓科學家要縮小搜尋範圍更為可靠。

布格表示，團隊發現的第一件事就是有些成團的分子，呼應每個特定酒莊，也就是說，每個酒莊都有特定的化學印記，與釀造年代無關；就是這種特定的濃度形態，由許多、許多分子組成，而讓酒莊可以分辨。每個酒莊製品就如交響曲，不是靠單一音符來分辨，而是整個旋律。

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