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花錢找罪受？日本餐廳「搧耳光」服務暴紅 打一次2美元

世界新聞網／輯

英國每日郵報5日報導，日本名古屋的一家居酒屋的舊影片近來在網路引發熱烈討論：你可以花錢請服務生甩巴掌。該居酒屋號稱「待客態度最差」，人氣菜品為「名古屋小姐的巴掌」，一次服務300日圓（約2美元）。

這家居酒屋2012年開業，曾因生意慘淡而面臨倒閉。但店長池田元希將居酒屋打造成網紅打卡點，提供了這種奇特服務扭轉局面，生意興隆。

報導稱，因打巴掌的服務「供不應求」，居酒屋不得不招聘更多穿著和服的女員工。此外，如果想要特定工作人員把你的臉頰打成紅色，顧客必須支付500日圓的附加費。

可惜的是，這項奇葩服務已經停止供應了，相關影片在網路上暴紅後，居酒屋在官方推特上發文表示，目前已經不提供掌摑服務了，「我們沒有想到舊的影片會以這種方式暴紅，請理解後再來光顧。」

有網友稱，「花錢找罪受簡直是犯傻」，不過也有人搞笑認為「上一天班，晚上再去這當服務生，一天怨氣就消了」。

日本一間居酒屋的舊影片因為特殊的「掌摑」服務暴紅。（影片截圖）
日本一間居酒屋的舊影片因為特殊的「掌摑」服務暴紅。（影片截圖）

推特 日本

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