花錢找罪受？日本餐廳「搧耳光」服務暴紅 打一次2美元

英國每日郵報5日報導,日本 名古屋的一家居酒屋的舊影片近來在網路引發熱烈討論:你可以花錢請服務生甩巴掌。該居酒屋號稱「待客態度最差」,人氣菜品為「名古屋小姐的巴掌」,一次服務300日圓(約2美元)。

這家居酒屋2012年開業,曾因生意慘淡而面臨倒閉。但店長池田元希將居酒屋打造成網紅打卡點,提供了這種奇特服務扭轉局面,生意興隆。

報導稱,因打巴掌的服務「供不應求」,居酒屋不得不招聘更多穿著和服的女員工。此外,如果想要特定工作人員把你的臉頰打成紅色,顧客必須支付500日圓的附加費。

可惜的是,這項奇葩服務已經停止供應了,相關影片在網路上暴紅後,居酒屋在官方推特 上發文表示,目前已經不提供掌摑服務了,「我們沒有想到舊的影片會以這種方式暴紅,請理解後再來光顧。」

有網友稱,「花錢找罪受簡直是犯傻」,不過也有人搞笑認為「上一天班,晚上再去這當服務生,一天怨氣就消了」。

This is Shachihokoya - a restaurant in Nagoya - where you can buy a menu item called 'Nagoya Lady's Slap' for 300 yen pic.twitter.com/19qPM1Ohac

Shachihoko-ya currently does not offer slaps. We appreciate the attention it has received today, but we cannot accommodate visits with the intention of receiving slaps. We didn't expect old videos to go viral like this, so please understand before comming. pic.twitter.com/Xd30LjNTpk