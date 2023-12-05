「超模始祖」曝7年沒約會 「我不想再和任何人上床」

加拿大籍超模琳達伊凡吉莉絲塔有「超模始祖」的封號。（取材自Instagram）

58歲加拿大 「超模始祖」伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）向來敢說敢言，對於感情、健康向來直言不諱，更在2016年公開坦言做了 CoolSculpting 酷塑冷凍減脂療程，但意外的是，該手術讓她永久毀容，以及透露過去 5 年間自己兩度患上乳腺癌，最近聊到感情狀況，突然自爆「我不想再和任何人上床了，我不想聽到別人的呼吸聲。」

加拿大籍超模琳達伊凡吉莉絲塔。（取材自Instagram）

伊凡吉莉絲塔曾於22歲時嫁給大15歲的法國模特兒經紀公司老闆傑拉德馬里（Gérald Marie），於1987年結婚，1993年離婚，雖然婚姻只維持了6年，不過前夫傑拉德在時尚界鼎鼎有名，為她安排許多國際露相的機會，而她後來在2005年與法國開雲集團董事長法蘭索瓦有過一段戀情，兩人並育有一子 Augustin，近年她的前夫傑拉德被指控曾於80、90年代犯下多起性侵行為，伊凡出面表示一無所知，但她力挺出來指控的女性，由於時代久遠，最後法國檢察署結束調查，因為沒有證據無法起訴。

加拿大籍超模琳達伊凡吉莉絲塔。（取材自Instagram）

近期，伊凡接受英國「星期日泰晤士報」，坦言自己已有7年沒有約會，雖然外貌依舊保持得宜，但現今只想自己好好過日子，不想要再有任何新戀情。