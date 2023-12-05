我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲全球譴責哈瑪斯性暴力、勿對暴行視而不見

維基今年熱搜榜首「ChatGPT」 名人訃聞生平排第2

記者胡玉立／即時報導
今年維基百科熱搜文章排行榜，人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT高居第一名。（美聯社）
今年維基百科熱搜文章排行榜，人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT高居第一名。（美聯社）

在2023年快要結束之際，維基媒體基金會5日公布今年維基百科(Wikipedia)熱搜文章排行榜，高占2023年熱搜第一名的文章主題是人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT，第二名是年度名人訃聞生平，第三名是世界板球大賽。

維基百科是公開編輯的免費線上百科全書，維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)是它背後的非營利組織；據統計，英文維基百科今年瀏覽量超過840億次。

美聯社報導，ChatGPT攻占熱搜第一名似乎理所當然；打從OpenAI推出ChatGPT迄今一年多，此技術已迅速進入公眾意識；有關AI生成前景和潛在危險的爭論益發激烈，維基百科記錄了大部分內容。

熱搜第二名的年度已故名人訃聞生平，熱度一直很高；在2022年和2021年分占第四名和第一名。今年包括男星馬修‧派瑞(Matthew Perry)和貓王獨生女麗莎瑪莉‧普里斯萊(Lisa Marie Presley)的維基百科專頁，在他們過世時都引發高度關注。

2023年世界盃板球大賽(2023 Cricket World Cup)排名第三；這是維基媒體基金會2015年開始發布年度排行榜以來，板球內容首次上榜。

其他攻上2023年維基百科熱搜排行榜的還包括：排名第四的印度板球超級聯賽(IPL)、排名第五的電影「奧本海默」(Oppenheimer)、「原子彈之父」奧本海默(J. Robert Oppenheimer)、流行音樂小天后泰勒絲(Taylor Swift)以及電影「芭比」(Barbie)等。

AI ChatGPT 奧本海默

上一則

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

延伸閱讀

「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人

「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人
「六人行」麥特勒布蘭悼念馬修派瑞：永遠不會忘了你

「六人行」麥特勒布蘭悼念馬修派瑞：永遠不會忘了你
馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量輾壓布蘭妮

馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量輾壓布蘭妮
「六人行」馬修派瑞去世 珍妮佛安妮絲頓最難承受 心情難以平復

「六人行」馬修派瑞去世 珍妮佛安妮絲頓最難承受 心情難以平復

熱門新聞

今年已經進入尾聲，四大生肖得到財神爺的加持。示意圖。(ingimage)

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

2023-12-04 19:05
許多人的感情會因為錢財而消耗掉，《搜狐》點出最容易因為錢而鬧翻的四個星座。示意圖。（ingimage）

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

2023-11-28 19:05
2023年最後一個月，這「三星座」將擺脫壞運氣，用新氣象迎接新年。示意圖。（取材自unsplash）

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

2023-12-01 00:33
示意圖。(ingimage)

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2023-11-28 00:55
三星座在12月運勢極佳，有機會中大獎、發橫財。示意圖。（Ingimage）

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

2023-12-02 19:24
有日本醫生指出，8秒跳可以有效降血壓。圖為跳躍示意圖。（取材自unsplash/攝影markadriane）

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

2023-12-03 02:10

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職