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新世紀調情聖手？牛津字典2023年度代表字「rizz」

轉角24小時
英國《牛津字典》頒布2023年的代表字——「rizz」——意思是具有風格魅力、浪漫的吸引力。(取材自Tiktok)
英國《牛津字典》頒布2023年的代表字——「rizz」——意思是具有風格魅力、浪漫的吸引力。(取材自Tiktok)

每年頒布年度代表字的英國「牛津字典」，在去年2022首度開放投票之後，引發了不少網路社群的新聞關注。去年度選出了「哥布林模式」（Goblin mode），意旨自我放縱、懶惰邋遢、甚至貪婪享樂主義，反映了疫情與戰爭衝擊之下，人們尋找喘息手段的現象。

今年2023年代表字，從競爭激烈的各組候選字中殺出重圍的是rizz。這個字是從「charisma」（出眾的魅力）變化而來，取用中間的ris 來縮寫，是十分少見的縮寫方式（通常縮寫會採用字詞的頭或尾）。意思也和原本的charisma有些接近，rizz可以泛指是有吸引力的、具備風格與魅力的。

「Rizz」自2022年於網路上被大量使用，人們普遍認為美國YouTuber兼Twitch直播主凱・塞納特（Kai Cenat）是創始詞語的人。但他在Podcast「No Jumper」受訪時解釋，「Rizz」一詞是他和家鄉幾個朋友私下習慣的用語，意指一個人試圖搭訕異性時不幸語塞，而正要走入死胡同之際突然靈光乍現、成功以妙語如珠吸引對方。他強調，「能夠吸引到一個原本對你毫無興趣的人，這就是Rizz！」

不過「Rizz」一詞變成現象級的爆紅，是等到2023年6月，「小蜘蛛人」湯姆荷蘭（Thomas Holland，中文社群俗稱「荷蘭弟」）接受BuzzFeed Celeb的快問快答，在回答「有什麼魅力的秘訣？」（What’s the secrets to your rizz?），湯姆荷蘭謙虛地回答：I have no rizz whatsoever. I have limited rizz.（我根本沒有rizz，我rizz有限。）

人氣一直頗高的荷蘭弟說，自己的吸引力需要別人真的跟他戀愛才會有用，依照他的做法，如果與對方關係長期膠著，可以跟對方一起拍電影，而肯定有效的方式是彼此扮演的角色在戲中墜入愛河，並藉此模糊雙方在現實的界線。荷蘭弟最後說自己現在關係穩定、也正在戀愛中，所以「已經沒有必要去吸引他人了」。

這段訪問也引起了不小的迴響，往後開始延伸許多其他用法，例如「Rizz up」指刻意吸引某人、「Rizzaard of Oz」用法則變形自童話故事「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz），意指極具魅力、能夠輕易吸引他人的王者。

雖然Rizz一詞與塞納特和朋友們起初的定義已大不相同，但根據牛津大學的說法，rizz一詞在此之後的使用次數、搜尋量都大幅增加，也變成了熱門的網路迷因和hashtag標籤。據統計，帶有#rizz標籤的影片在TikTok、Youtube等平台共擁有超過75億次的觀看量。

但Rizz一詞為什麼能代表2023年？牛津語言學院院長卡斯珀・格拉思沃爾（Casper Grathwohl）解釋，這代表著2023年人們的普遍情緒——「在經歷了過去充滿挑戰的幾年之後，現在人們開始敞開心扉，對自己和生活增加了信心」。

rizz一詞的爆紅凸顯網路文化與日常界線已逐漸模糊、網路用語也成為日常用語的一部分。與Rizz共同角逐2023年牛津年度代表字共有8個詞語，其中許多也都來自網路用語，並和情感與流行文化有關——例如Beige Flag形容伴侶與追求的對象性格缺乏個性或特色；Situationship指尚未正式確定的戀愛關係；Parasocial（擬社會關係）指追星或喜愛名人時產生單方面的情感或依戀；Swiftie則指美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）的粉絲與歌迷；de-influencing（去影響化）指人們透過社群媒體阻止他人購買特定商品，或鼓勵他人減少物質消費的行為。

此外，heat dome（熱穹）意指特定地理區域上空持續高壓的天氣系統，使下方滯留大量熱空氣，該詞反映2023年被科學家認定為「人類史上最熱的一年」；prompt指提供AI、演算法的指令，決定或影響其產生的內容。11月牛津詞典舉行網路投票，進入決選的四個詞語為rizz、prompt、situatioship與Swiftie，最終由四位專家選出rizz為年度代表字。

牛津大學出版社（OUP）補充，這些詞語定義是為了年度代表字活動而起草的，因此尚未出現於「牛津英語詞典」中，待審核機構評估這些詞語的使用壽命、頻率及廣度後，可能會被新增至詞典中。

與此同時，「韋伯字典」（Merriam-Webster）也於11月27日公布其2023年的年度代表字——「Authentic」（真實）。同時，Rizz、deepfake、以及2023年國際關注的英國國王查爾斯三世加冕儀式的「Coronation」也皆被列入「韋氏字典」年度代表字決選名單。

根據「韋伯字典」編輯科羅斯基（Peter Sokolowski），2023年開始，人工智慧的發明讓人們對於「真實性」增加許多討論，例如，教師們擔心論文是否是學生寫的？影視作品或受訪者是否有說過類似言論，抑或是深偽技術（deepfake）？科羅斯基也指出：

2023年我們看到真實性的危機。我們意識到，當我們質疑真實性時，反而會更加重視它。

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