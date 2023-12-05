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厚度夠又柔軟吸水 他大推好市多這款浴巾耐用 6入不到35元

世界新聞網／輯
有網友推薦一款覺得好用的毛巾，引起正反兩面評價。(取材自亞馬遜購物網站)
有網友推薦一款覺得好用的毛巾，引起正反兩面評價。(取材自亞馬遜購物網站)

好市多是不少人購物的好去處，近日有會員推薦一款浴巾，柔軟吸水又耐用，直呼自己用了很多年，CP值超高。貼文曝光後，也引發網友兩種心得論戰。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的這款浴巾，在台灣好市多售價6入835元台幣(約26.3美元)，在美國好市多官網售價則為6入34.99美元，美國亞馬遜網站上則有6入42美元的售價不等。原PO說：「想來推薦一下這個浴巾，用好多年了，真的很划算，CP值超高，厚度夠又柔軟吸水，還很耐用。」

對此，網友紛紛表示，「買一組反覆漂白洗淨，用了3年」、「很好用，夠厚、吸水，超划算，用過就洗，烘完蓬鬆、不掉屑，同一組用了8年，品質還是很好」、「純白的好處是可以用漂白水漂兼殺菌，一捆用很久」、「6入這價格很佛」。

不過也有網友說，「便宜，但是掉毛厲害，後來全部拿去給毛孩當墊布了」、「碎棉超多，要洗2到3次」、「最早是巴基斯坦生產，近幾年是印度。不只掉毛，也容易變薄後破，但CP值還是高」、「一開始很柔軟，但洗了10次左右就會開始變硬、變粗」、「不好用，洗很多次了還是很會掉棉絮，擦身體都黏在身上，最後受不了拿去退了」。

好市多 亞馬遜 印度

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