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道歉也沒用…這4大星座 最不能「忍受欺騙」

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖／ingimage
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在感情中，誠實與信任非常重要，是維繫一段關係的基礎。然而，有些人一旦發現自己被欺騙，就再也不會相信對方了。根據《搜狐網》運勢專欄分享，感情中有「4個星座」最不能接受被欺騙，即使對方向他們道歉也於事無補。

第一名：天蠍座

天蠍座非常重感情，但他們同時也非常敏感。他們十分在意對方的誠實度，一旦發現被欺騙，就會感到被背叛和受傷，也會感到很痛苦，並且很難再信任對方。即使對方道歉或解釋，天蠍座仍然會留下心理陰影，難以釋懷。

第二名：獅子座

獅子座很有自信，自尊也很高，因此他們不能接受自己被欺騙的事實。他們會覺得自己的智商和判斷力受到了侮辱，因而感到生氣，進而可能採取一些極端行動，例如與對方斷絕關係或不再聯繫。就算對方向他們道歉，獅子座也可能會認為這是虛偽的表現，不再相信對方。

第三名：水瓶座

水瓶座非常理性和冷靜，他們討厭被欺騙，因為水瓶座認為這是一種不尊重他們的行為，因此會感到十分失望和傷心。他們會認真考慮這段感情是否值得繼續，並可能會做出分手的決定。即使對方道歉或解釋，水瓶座也可能會認為是無用的，因為他們已經對這段感情失去了信心。

第四名：處女座

處女座相當細心和敏感，他們非常在意每一個細節。他們不能接受被欺騙的事實，因為這會破壞他們對愛情的信仰和安全感。處女座感到自己已經失去對對方的信任和尊重，因此會採取一些行動來保護自己，就算對方道歉、解釋，他們也不會再輕易相信對方。

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