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長時間盯著電腦螢幕看 小心長出「螢幕臉」

世界新聞網／輯
有媒體指出，每天長時間盯著電腦螢幕看，小心可能會得了「螢幕臉」。(取材自unsplash.com/@alvarordesign)
有媒體指出，每天長時間盯著電腦螢幕看，小心可能會得了「螢幕臉」。(取材自unsplash.com/@alvarordesign)

每天上班都得長時間盯著螢幕看？小心會得了「螢幕臉」。「澎湃新聞」報導，長時間使用電腦，會讓人在不知不覺中生出一張表情淡漠的「螢幕臉」，這多見於25至40歲長期從事電腦操作的工作者。而得了「螢幕臉」不只可能影響日常人際交往，也容易產生人格障礙與性格異常。

澎湃新聞指出，「螢幕臉」有幾項特徵：

1.無精打采，與人交際表情淡漠；

2.面色晦暗、皮膚乾燥，甚至出現斑點、痤瘡，或過早出現法令紋、抬頭紋；

3.緒低落，做事情提不起精神；

4.面部肌肉僵硬，導致表情呆板、眼神迷離；

5.嚴重者會出現人格障礙和性格異常。

報導稱，職業性「螢幕臉」的主要患病人群有IT工作者、長期操作電腦的文職工作者、作家、網路商業工作者等；成癮性「螢幕臉」的主要患病人群則有網路遊戲癡迷者、影視迷等。

澎湃新聞指出，「螢幕臉」的根本原因在於電腦、手機、平板等電子產品接觸過多，要預防「螢幕臉」最有效的方法還是遠離或減少電腦螢幕的使用時間。

若必須持續使用時，應確保每小時休息10分鐘。在休息期間，可做臉部按摩、眼保健操，以消除臉部和眼睛疲乏。

此外，可挑選適合的電腦桌椅，用電腦時保持電腦螢幕與身體距離超過70公分。同時調整室內光線，避免光線直射螢幕。另，經常換電腦桌面背景，可選擇各種自然風光等靈動的畫面，或在辦公桌上養魚或小型植物增加活躍感。

平時還可多照鏡子，及時發現自己面部表情的改變。若出現表情呆板、冷漠傾向，應經常提醒自己注意調整表情，並可做做表情操。適當增加戶外運動，盡量放鬆心情，做一些有助於舒緩心情的運動，也能預防「螢幕臉」。

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