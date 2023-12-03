肯塔基2歲童能讀「紅色」 最年輕女門薩會員破金氏紀錄

肯塔基州天才神童艾拉，年僅兩歲半展現超越99%同齡人的智商，成為全球最年輕的女性門薩會員，打破金氏世界紀錄。（取材自X平台）

英國衛報報導，肯塔基州 出現一名天才神童艾拉（Isla McNabb），年僅兩歲半便展現超越99%同齡人的智商，成為全球最年輕的女性門薩國際（Mensa International）會員，打破金氏世界紀錄。

麥克納布夫婦（the McNabbs）在女兒艾拉兩歲生日時意外發現她能讀出「紅色」（RED）單字，包括「藍色」、「黃色」、「貓」和「狗」通通難不倒她，通常要到這個程度至少要到6或7歲左右。從此以後，艾拉父母開始注意到某些物件旁邊有艾拉留下的對應彩色拼字，比如椅子旁有「C-H-A-I-R」、沙發上有「S-O-F-A」。

艾拉父親傑森是牙醫，母親阿曼達是審計員，兩人帶女兒接受測試，結果顯示艾拉的智商超過99%的同齡，進入門薩成為世上最年輕的女性會員。門薩組織是世上規模最大且歷史最久的高智商同好組織。

2022年6月2日，金氏世界紀錄正式認可艾拉是全世界年輕的女性門薩會員。

艾拉看過自己出現在電視和YouTube 上的畫面，知道自己的成就獲得了媒體關注，不過她依然不清楚自己天賦異稟的智商。

現在艾拉三歲，正在就讀學前班，在數學運算和閱讀上展現明顯天分。