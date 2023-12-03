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來自納粹集中營的娃娃有亡靈？半夜眨眼、張嘴嚇壞收藏者

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
「佛利茲先生」是納粹集中營囚犯製作的娃娃。（取材自YouTube/Dan Baines）
「佛利茲先生」是納粹集中營囚犯製作的娃娃。（取材自YouTube/Dan Baines）

無論是安娜貝爾、鬼娃恰吉，甚至是許多恐怖電影中的經典角色，都容易讓人對「人形玩偶」這樣的物品望而生畏，加上常聽人說，做工愈擬真愈容易被亡靈入侵，導致在工藝品的製作、收藏上往往更為人注意；來自英國的戴蒙德（Michael Diamond）分享，自己在4年前收到朋友送來的娃娃，雖然第一眼就相當喜歡，但也同時感受到迷樣的不安感，讓他相當頭痛。

綜合鏡報（The Mirror）等媒體報導，52歲的戴蒙德一直以來都喜歡收藏古物，4年前的某天，他意外收到友人送來、名為「佛利茲先生」（Mr. Fritz）的操偶娃娃，雖然一見就愛上，但也因此感到不安，果不其然、怪事便接二連三的發生。

儘管自己對「佛利茲先生」的做工愛不釋手，但其他家人卻是對娃娃感到厭惡，而在家中接連發生怪異事情，以及注意到展示櫃玻璃門時常處於打開狀態後，戴蒙德才決定透過架設錄影機觀察；在放好鏡頭的第2天晚上，「佛利茲先生」就在半夜出現了眨眼、張嘴的怪異舉動，甚至櫃門也如預想般自行打開，讓戴蒙德意識到情況不對，最終決定簡單將其「封印」。

戴蒙德透露，自己察覺異狀後，便用鐵鍊將展示櫃封起來，並在蓋上毯子之後，收到自己的「怪異房間」裡，家中的超自然現象才有明顯止歇；對此雖然部分網友認為，既然都已經是操偶娃娃，戴蒙德要想在鏡頭拍不到的地方，操作「佛利茲先生」做出眨眼等舉動應該不難，另一半對靈異現象深深著迷的粉絲則直言，一定是娃娃寄宿著懷有怨念的亡靈，才會有如此舉動。

據了解，「佛利茲先生」的製作時間約落在1940年代、第二次世界大戰背景下，由納粹集中營「Stalag II-B」的其中一名囚犯所製作，最初雖然是作為表演使用，但隨著二戰落幕，娃娃也輾轉流亡到南卡羅萊納州，最終只剩下頭部還完好。

納粹娃娃「半夜突眨眼」！疑亡靈悄開櫃　掀靈動詭張嘴邪笑

TVBS新聞網

納粹 南卡

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