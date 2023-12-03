比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

有日本醫生指出，8秒跳可以有效降血壓。圖為跳躍示意圖。（取材自unsplash/攝影markadriane）

高血壓 日益年輕化，對身體造成慢性傷害。許多人試圖減鹽或運動，希望能降血壓卻失敗收場。日本 一名醫師指出，比起每天走1萬步，培養「8秒跳」的習慣對身體更有益，不僅能有效降血壓，還有減重 效果。

綜合日媒報導，日本愛媛大學醫學部教授伊賀瀬道指出，比起1天1萬步的運動習慣，「8秒跳」對於改善高血壓更有效。所謂的8秒跳，指的就是在1秒跳2下，於8秒內跳16下。跳的時候全身放鬆、伸直背脊、膝蓋微彎、手臂自然下垂。至於跳的高度，只要腳尖稍微離開地面即可。

伊賀瀨說，跳躍本來就是能對付高血壓的中強度運動，具備有氧運動與肌力訓練的雙重效果。1天跳躍10分鐘，就能達到健走30分鐘以上的功效。然而，高血壓患者若長時間跳躍，恐帶來反效果。因此以8秒為基準，分成數次跳躍較為安全。他建議民眾跳完一組8秒跳後，休息約5至10秒再繼續跳，先嘗試跳5組。為了避免傷害膝蓋與腳踝，民眾跳之前也必須仔細進行熱身運動。

8秒跳為什麼能降血壓？伊賀瀨分析，跳躍能夠強化心肺功能、刺激小腿肌肉，進而改善血液循環。血液循環改善後，血管內壁壓力減少，血壓就會慢慢下降。血流改善、肌肉收縮將使一氧化氮增加，提升降血壓效果。不僅如此，跳躍還能有效減少內臟脂肪，抑制促使血壓上升的物質分泌。伊賀瀨透露，他自己在5年前開始進行8秒跳後，不僅成功穩定血壓，也達到減重效果。

然而，進行8秒跳的時間需要注意。伊賀瀨呼籲做8秒跳時，要避免起床後的1小時等血壓變化大的時機。此外，若醫囑建議不要運動、或是心臟病和腎臟病患者，就要避免進行8秒跳。

比走1萬步有效 日本醫推「8秒跳」有效降血壓、減重

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