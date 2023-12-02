聖誕樹抖出「上百蟲卵」還孵化猛竄 俄州女遭夜襲崩潰

一名女子買了一棵聖誕樹回家，卻發現裡面有大量蟲卵。圖為示意圖，非新聞當事樹。（取材自pexels/攝影Element5 Digital）

隨著12月的即將到來，不少人期待的「聖誕節 」也成為討論度最高的話題之一；而為了講求所謂的儀式感，許多商場、業者或是民眾也紛紛搬出躺在櫃子裡一整年的聖誕樹裝飾，只為了在節日來臨時的氛圍能夠更加應景。但在聖誕樹款式的挑選上，也是大有來頭。俄亥俄州 一名女子考沃德（Andrea Coward）就曾分享，自家聖誕樹在某天孵出上百隻螳螂，讓她崩潰到不行。

綜合新聞週刊（Newsweek）等媒體報導，事件其實發生在2018年，考沃德位於俄亥俄州的家中；當時她和丈夫買了一棵松樹回家準備裝飾，卻意外發現樹枝上有大量蟲卵，以為只是偶然的情況下，簡單將樹枝砍下放到室外就沒太過在意。

沒想到過了幾個星期，考沃德一家崩潰的發現，聖誕樹上再度出現蟲卵、數量不僅比第一次發現的還多，甚至還已經孵化出上百隻的幼蟲，崩潰之餘仔細一看，才驚覺竟然是整群的螳螂寶寶；意識到這棵樹再也不能擺在家中後，只能讓丈夫將裝飾好的聖誕樹梢作清理，並整顆放到室外，避免螳螂長大後掀起「蟲蟲危機」；數晚之間遭遇的「夜襲」讓全家人欲哭無淚。

雖然已經是多年前的事件，但近期再度掀起討論後，考沃德也笑稱從那次之後，家裡就算要裝飾聖誕樹，也只敢買假樹代替，畢竟上百隻螳螂出現在眼前的畫面，確實讓人很崩潰。影片在抖音 （TikTok）上瘋傳，網友也驚嘆上百隻螳螂數量之多，根本已經可以讓密集恐懼症的人瘋掉，「我家以前買樹也是竄出一堆蜘蛛」、「跟松樹味相比還是蟲可怕一點」。

聖誕樹抖出「上百蟲卵」！整坨孵化猛竄 她遭夜襲秒崩潰

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