我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令

聖誕樹抖出「上百蟲卵」還孵化猛竄 俄州女遭夜襲崩潰

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
一名女子買了一棵聖誕樹回家，卻發現裡面有大量蟲卵。圖為示意圖，非新聞當事樹。（取材自pexels/攝影Element5 Digital）
一名女子買了一棵聖誕樹回家，卻發現裡面有大量蟲卵。圖為示意圖，非新聞當事樹。（取材自pexels/攝影Element5 Digital）

隨著12月的即將到來，不少人期待的「聖誕節」也成為討論度最高的話題之一；而為了講求所謂的儀式感，許多商場、業者或是民眾也紛紛搬出躺在櫃子裡一整年的聖誕樹裝飾，只為了在節日來臨時的氛圍能夠更加應景。但在聖誕樹款式的挑選上，也是大有來頭。俄亥俄州一名女子考沃德（Andrea Coward）就曾分享，自家聖誕樹在某天孵出上百隻螳螂，讓她崩潰到不行。

綜合新聞週刊（Newsweek）等媒體報導，事件其實發生在2018年，考沃德位於俄亥俄州的家中；當時她和丈夫買了一棵松樹回家準備裝飾，卻意外發現樹枝上有大量蟲卵，以為只是偶然的情況下，簡單將樹枝砍下放到室外就沒太過在意。

沒想到過了幾個星期，考沃德一家崩潰的發現，聖誕樹上再度出現蟲卵、數量不僅比第一次發現的還多，甚至還已經孵化出上百隻的幼蟲，崩潰之餘仔細一看，才驚覺竟然是整群的螳螂寶寶；意識到這棵樹再也不能擺在家中後，只能讓丈夫將裝飾好的聖誕樹梢作清理，並整顆放到室外，避免螳螂長大後掀起「蟲蟲危機」；數晚之間遭遇的「夜襲」讓全家人欲哭無淚。

@andeekitty Beware of the real trees. 🤣 #realtree #christmastree #prayingmantis #prayingmantisoftiktok #christmastreefail #faketreenextyear ♬ It's The Most Wonderful Time Of The Year - Andy Williams

雖然已經是多年前的事件，但近期再度掀起討論後，考沃德也笑稱從那次之後，家裡就算要裝飾聖誕樹，也只敢買假樹代替，畢竟上百隻螳螂出現在眼前的畫面，確實讓人很崩潰。影片在抖音（TikTok）上瘋傳，網友也驚嘆上百隻螳螂數量之多，根本已經可以讓密集恐懼症的人瘋掉，「我家以前買樹也是竄出一堆蜘蛛」、「跟松樹味相比還是蟲可怕一點」。

聖誕樹抖出「上百蟲卵」！整坨孵化猛竄　她遭夜襲秒崩潰

TVBS新聞網

俄亥俄州 聖誕節 抖音

上一則

江蘇「婚鬧」 保時捷婚車被上40把鎖 開1把要給1條菸

延伸閱讀

點亮天普市 一樹聖誕彩燈迎佳節

點亮天普市 一樹聖誕彩燈迎佳節
洛克斐勒首席園丁 挑選聖誕樹30載

洛克斐勒首席園丁 挑選聖誕樹30載
南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者

南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者
2周前才種下 白宮國家聖誕樹被強風吹倒 周六將點燈

2周前才種下 白宮國家聖誕樹被強風吹倒 周六將點燈

熱門新聞

許多人的感情會因為錢財而消耗掉，《搜狐》點出最容易因為錢而鬧翻的四個星座。示意圖。（ingimage）

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

2023-11-28 19:05
示意圖。(ingimage)

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2023-11-28 00:55
2023年最後一個月，這「三星座」將擺脫壞運氣，用新氣象迎接新年。示意圖。（取材自unsplash）

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

2023-12-01 00:33

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

2023-11-25 20:22
安永要求部分已錄取的應屆畢業生延後就職報到日到幾乎一年後的2024年7或8月。（路透）

景氣差 安永會計師事務所告知錄取者延後報到⋯1年後再來

2023-11-30 02:09
一名女子在海灘使用按摩棒被逮捕。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com/攝影brucemars）

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

2023-12-02 03:50

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆