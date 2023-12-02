「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

一名女子在海灘使用按摩棒被逮捕。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com/攝影brucemars）

當面對壓力時，每個人都有不同的解壓方式，如聽音樂、出門走走或找朋友聊聊天等；然而，喬治亞州 近日發生了一起離譜事件，一名女子在海灘上偷偷使用按摩棒紓解壓力，原以為不會被發現，卻因叫得太大聲，當場被警方抓回，嚇得她淚流滿面、不斷道歉。

根據每日星報報導，這起事件於日前發生在喬治亞州的一處海灘上，主角為34歲的克莉絲汀（Christine Revels-Glick）。因在公開場合享受按摩棒、呻吟太大聲，克莉絲汀被附近受影響的民眾檢舉，警方接獲通報後，隨即前往現場了解情況，最後逮捕畫面更在社群平台X上瘋傳。

Video is going viral for obvious reasons but it also serves as a reminder not to talk to police.



If this woman just said nothing she very likely wouldn't have been arrested. Instead she admitted it on camera and was taken away in handcuffs... pic.twitter.com/lbdhU9OXYH — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) November 25, 2023

畫面中清楚可見，克莉絲汀一開始並不願意說實話，宣稱自己只是躺在毛巾上休息，沒有做任何事，直到警方要求搜查她的包包，才鬆口確實有使用按摩棒。「對不起，我只是壓力太大了…」克莉絲汀表示，全程僅維持20秒而已，也不停詢問是誰目睹過程，警方只回答「好幾個人」，而她隨後再懇求警察，「請不要這樣對我，你是認真的嗎？」。

最後，警方以猥褻暴露、妨害治安罪名替她戴上手銬，接下來恐怕面臨12個月的刑期；另據一名遊客指出，他也在聽見克莉絲汀的聲音後，提供警方相關證據，不過卻有傳聞，克莉絲汀很快的就被釋放。

壞壞20秒全放送！辣妹「海邊用按摩棒紓壓」 叫太大聲慘了

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