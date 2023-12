「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

當面對壓力時,每個人都有不同的解壓方式,如聽音樂、出門走走或找朋友聊聊天等;然而,喬治亞州 近日發生了一起離譜事件,一名女子在海灘上偷偷使用按摩棒紓解壓力,原以為不會被發現,卻因叫得太大聲,當場被警方抓回,嚇得她淚流滿面、不斷道歉。

根據每日星報報導,這起事件於日前發生在喬治亞州的一處海灘上,主角為34歲的克莉絲汀(Christine Revels-Glick)。因在公開場合享受按摩棒、呻吟太大聲,克莉絲汀被附近受影響的民眾檢舉,警方接獲通報後,隨即前往現場了解情況,最後逮捕畫面更在社群平台X上瘋傳。

