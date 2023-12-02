「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
當面對壓力時，每個人都有不同的解壓方式，如聽音樂、出門走走或找朋友聊聊天等；然而，喬治亞州近日發生了一起離譜事件，一名女子在海灘上偷偷使用按摩棒紓解壓力，原以為不會被發現，卻因叫得太大聲，當場被警方抓回，嚇得她淚流滿面、不斷道歉。
根據每日星報報導，這起事件於日前發生在喬治亞州的一處海灘上，主角為34歲的克莉絲汀（Christine Revels-Glick）。因在公開場合享受按摩棒、呻吟太大聲，克莉絲汀被附近受影響的民眾檢舉，警方接獲通報後，隨即前往現場了解情況，最後逮捕畫面更在社群平台X上瘋傳。
Video is going viral for obvious reasons but it also serves as a reminder not to talk to police.— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) November 25, 2023
If this woman just said nothing she very likely wouldn't have been arrested. Instead she admitted it on camera and was taken away in handcuffs... pic.twitter.com/lbdhU9OXYH
畫面中清楚可見，克莉絲汀一開始並不願意說實話，宣稱自己只是躺在毛巾上休息，沒有做任何事，直到警方要求搜查她的包包，才鬆口確實有使用按摩棒。「對不起，我只是壓力太大了…」克莉絲汀表示，全程僅維持20秒而已，也不停詢問是誰目睹過程，警方只回答「好幾個人」，而她隨後再懇求警察，「請不要這樣對我，你是認真的嗎？」。
最後，警方以猥褻暴露、妨害治安罪名替她戴上手銬，接下來恐怕面臨12個月的刑期；另據一名遊客指出，他也在聽見克莉絲汀的聲音後，提供警方相關證據，不過卻有傳聞，克莉絲汀很快的就被釋放。
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