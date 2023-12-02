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日本北海道出現「低緯度極光」夜空被染成絕美淡紅

中央社／東京2日報導
日本北海道名寄市1日晚間夜空出現淡紅色「低緯度極光」。（截圖自Ｘ／@KAGAYA_11949）
日本北海道名寄市1日晚間夜空出現淡紅色「低緯度極光」。（截圖自Ｘ／@KAGAYA_11949）

可能受到太陽大規模「閃焰」影響，日本北海道北部地區名寄市昨晚被觀測到夜空染上淡紅色的「低緯度極光」，被當地天文台及網友紀錄下難得美景。

日本放送協會（NHK）報導，極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象，只要發生大規模的「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能觀測到極光，被稱為「低緯度極光」。

北海道名寄市的名寄市立天文台，從11月29日發生「閃焰」以來持續進行觀測，結果就在12月1日晚間10時左右，確認北方天空出現被極光染上淡紅色的美景。

名寄市立天文台表示，南北極圈出現的極光多為藍色及綠色，但「低緯度極光」的特色就是看似淡紅色。

天文台表示，這是繼2015年後，時隔約8年再度在名寄市拍攝到極光。名寄市立天文台表示，由於太陽活動將活躍到2025年，未來仍有可能在北海道觀測到極光。

此外，日本社群網站上也可以看到接二連三有網友分享在北海道各地目擊類似奇景的貼文。從日本星空攝影師KAGAYA在美幌町拍攝的照片，可以看到當地夜空被極光暈染成粉色的美景。

在此之前，北海道東部地區的陸別町，也曾在今年2月、4月及11月3度被觀測到出現「低緯度極光」。

日本 社群網站

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