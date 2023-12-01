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三角鋼琴也被偷…飯店失竊物排名出爐 業者曝：都在半夜發生

聯合新聞網／即時報導
德國一份調查指出，飯店品質會影響房客竊賊偷的物品。示意圖。（取材自pexels/攝影Pixabay）
德國一份調查指出，飯店品質會影響房客竊賊偷的物品。示意圖。（取材自pexels/攝影Pixabay）

許多飯店會提供能讓房客帶走的一次性用品，但有不肖人士動了歪腦筋，想盡辦法占便宜，試圖偷走房間內其他東西。德國飯店指南網站統計，毛巾和浴袍是最常被偷的物品，也有不少飯店的藝術品失竊，而在義大利，還曾經有小偷搬走一架三角鋼琴。

據紐約郵報27日報導，德國水療與豪華飯店指南網站「養生天堂」（Wellness Heaven）對1376名酒店經理展開調查，詢問哪些物品最常被客人偷竊。結果顯示，最多人會偷走毛巾，占比為79.2%，其次依序為66.4%的浴袍、49.8%的衣架、41.8%的筆、36.5%的化妝品、30.4％的電池、27.5％的餐具、24.4％的藝術品、18.3％的平板電腦、18％的毯子，就連咖啡機、遙控器、吹風機、檯燈也都有人會順手牽羊。

報導指出，有些房客小偷對於毯子、枕頭和盤子不太感興趣，可能是因為擔心衛生問題。另外飯店的品質也會影響何種物品失竊，將五星級飯店與四星級飯店比較，前者平板電腦失竊率是後者的6倍，藝術品部分，前者也是高於後者的4.3倍。

飯店業者透露，竊盜事件主要發生在半夜，當時通往停車場的電梯大多無人搭乘，所以才讓小偷有機可乘。一些業者抱怨，有厚顏無恥的小偷退房時，帶走電視、床墊，甚至義大利某間飯店裡，還有人在眾目睽睽之下，從大廳偷了一架三角鋼琴。「當我走進大廳時，我發現有些東西不見了。不久後，我就得知三名身分不明的男子，穿著工作服偷走了三角鋼琴，當然，鋼琴再也沒有出現過」。

義大利 德國 咖啡

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