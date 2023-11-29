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美控印度特工謀殺錫克教領袖 臥底阻止行動宛如無間道

編譯盧思綸／即時報導
美國司法部29日指控印度特工策畫刺殺美國籍錫克教分離主義者潘努恩，且公布新證據指出該特工同時是錫克教領袖賈尼爾之死的幕後黑手。圖為潘努恩。（取材自X平台）
美國司法部29日指控印度特工策畫刺殺美國籍錫克教分離主義者潘努恩，且公布新證據指出該特工同時是錫克教領袖賈尼爾之死的幕後黑手。圖為潘努恩。（取材自X平台）

英國衛報報導，美國司法部29日指控印度特工策畫在美國境內刺殺美國籍錫克教分離主義領袖潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun），且公布新證據指出該特工同時是錫克教領袖賈尼爾（Hardeep Singh Nijjar）之死的幕後黑手。

司法部並未公布該特工姓名，僅以「CC-1」代稱，且稱該人曾為印度中央後備警察部隊（Central Reserve Police Force）效力。

此外，另一名52歲印度人古普塔（Nikhil Gupta）也遭指控和CC-1過從甚密，被視為是CC-1的「親近幫手」，涉及國際毒品和武器走私。

追加起訴書描述，CC-1聯手古普塔等在印度和其他地區的幫手，策畫謀殺在紐約的美國檢察官和政治運動人士。今年5月，CC-1招募古普塔策畫「暗殺」美國公民，而這些目標多半是「直言批評印度政府，而且在美國帶領組織提倡在旁遮普（Punjab）的分離主義行動，當地以錫克教教士為主。」

根據起訴書，古普塔似乎為CC-1打下手，負責聯繫犯罪分子聘僱殺手實行暗殺。不過該犯罪分子實際上是檢方的祕密線人，且推薦的殺手是美國臥底官員。

過程中古普塔不斷要求殺手盡快實行暗殺，同時要避開「美、印高級官員」會面的敏感時機，推斷是今年6月，印度總理莫迪（Narendra Modi）對美的國是訪問。

今年6月18日，錫克教領袖尼賈爾在加拿大卑詩省遭槍殺身亡。不出幾小時，CC-1傳了一段影片給古普塔，畫面可見尼賈爾渾身是血倒臥車內，以及一段紐約暗殺目標之一的地址

潘努恩向衛報表示，美國司法部揭露「印度公然實行跨國恐怖主義」，並補充印度政府越要取人性命，越堅定他追求建立獨立國家「哈利斯坦」（Khalistan）的決心。

印度 司法部 哈利

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