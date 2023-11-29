美控印度特工謀殺錫克教領袖 臥底阻止行動宛如無間道

美國司法部29日指控印度特工策畫刺殺美國籍錫克教分離主義者潘努恩，且公布新證據指出該特工同時是錫克教領袖賈尼爾之死的幕後黑手。圖為潘努恩。（取材自X平台）

英國衛報報導，美國司法部 29日指控印度 特工策畫在美國境內刺殺美國籍錫克教分離主義領袖潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun），且公布新證據指出該特工同時是錫克教領袖賈尼爾（Hardeep Singh Nijjar）之死的幕後黑手。

司法部並未公布該特工姓名，僅以「CC-1」代稱，且稱該人曾為印度中央後備警察部隊（Central Reserve Police Force）效力。

此外，另一名52歲印度人古普塔（Nikhil Gupta）也遭指控和CC-1過從甚密，被視為是CC-1的「親近幫手」，涉及國際毒品和武器走私。

追加起訴書描述，CC-1聯手古普塔等在印度和其他地區的幫手，策畫謀殺在紐約的美國檢察官和政治運動人士。今年5月，CC-1招募古普塔策畫「暗殺」美國公民，而這些目標多半是「直言批評印度政府，而且在美國帶領組織提倡在旁遮普（Punjab）的分離主義行動，當地以錫克教教士為主。」

根據起訴書，古普塔似乎為CC-1打下手，負責聯繫犯罪分子聘僱殺手實行暗殺。不過該犯罪分子實際上是檢方的祕密線人，且推薦的殺手是美國臥底官員。

過程中古普塔不斷要求殺手盡快實行暗殺，同時要避開「美、印高級官員」會面的敏感時機，推斷是今年6月，印度總理莫迪（Narendra Modi）對美的國是訪問。

今年6月18日，錫克教領袖尼賈爾在加拿大卑詩省遭槍殺身亡。不出幾小時，CC-1傳了一段影片給古普塔，畫面可見尼賈爾渾身是血倒臥車內，以及一段紐約暗殺目標之一的地址

潘努恩向衛報表示，美國司法部揭露「印度公然實行跨國恐怖主義」，並補充印度政府越要取人性命，越堅定他追求建立獨立國家「哈利 斯坦」（Khalistan）的決心。