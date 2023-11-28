父親80大壽堅持要吃「迴轉壽司」 兒一問道出浪漫內情

一位日本網友父親慶祝80大壽，特別指名要吃壽司郎。(路透)

很多人到了生日時，或許會和親朋好友，到外頭吃頓好料慶祝。更可能趁著這個難得的機會，造訪平時不會去的高級餐廳。不過，有時比起昂貴的奢華料理，可能會選擇有其他意義、回憶的地方用餐。近來一位日本 網友，就分享了這樣的一段往事。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「saso_______unko」分享，表示父親最近過80大壽，他便提議要請父親吃頓飯，問父親想去哪裡？結果父親的回答，卻是想去平價連鎖的「壽司郎」迴轉壽司。

這位網友雖然一度提議，說可以去更好的壽司店，但父親卻說出他堅持選擇壽司郎的原因。原來網友的母親生前，父母兩人會在每個月舉行一次「壽司郎約會」，如今母親已經過世，父親若是一個人去壽司郎，就會忍不住悲傷的情緒，因此希望兒子可以陪同，讓他能再回味壽司郎。

其他網友看了之後，紛紛表示「好棒的故事」、「果然和誰吃飯很重要，跟錢無關」、「壽司郎約會太可愛了吧」、「這都可以當壽司郎廣告了」、「爸爸好可愛喔」、「把媽媽的份也一起吃了吧」、「早點說可以每個月陪他一起」、「趁爸爸還在世時，好好孝順他吧」。