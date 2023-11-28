我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

父親80大壽堅持要吃「迴轉壽司」 兒一問道出浪漫內情

聯合新聞網／ 即時報導
一位日本網友父親慶祝80大壽，特別指名要吃壽司郎。(路透)
一位日本網友父親慶祝80大壽，特別指名要吃壽司郎。(路透)

很多人到了生日時，或許會和親朋好友，到外頭吃頓好料慶祝。更可能趁著這個難得的機會，造訪平時不會去的高級餐廳。不過，有時比起昂貴的奢華料理，可能會選擇有其他意義、回憶的地方用餐。近來一位日本網友，就分享了這樣的一段往事。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「saso_______unko」分享，表示父親最近過80大壽，他便提議要請父親吃頓飯，問父親想去哪裡？結果父親的回答，卻是想去平價連鎖的「壽司郎」迴轉壽司。

這位網友雖然一度提議，說可以去更好的壽司店，但父親卻說出他堅持選擇壽司郎的原因。原來網友的母親生前，父母兩人會在每個月舉行一次「壽司郎約會」，如今母親已經過世，父親若是一個人去壽司郎，就會忍不住悲傷的情緒，因此希望兒子可以陪同，讓他能再回味壽司郎。

其他網友看了之後，紛紛表示「好棒的故事」、「果然和誰吃飯很重要，跟錢無關」、「壽司郎約會太可愛了吧」、「這都可以當壽司郎廣告了」、「爸爸好可愛喔」、「把媽媽的份也一起吃了吧」、「早點說可以每個月陪他一起」、「趁爸爸還在世時，好好孝順他吧」。

日本

上一則

孟格辭世／他留給投資人哪些忠告？十大金句名言一次看

下一則

華為預計明年上半年推出P70手機 出貨量估衝上1500萬支

延伸閱讀

日企製藥公司員工在中國被捕 日本大使首次探視

日企製藥公司員工在中國被捕 日本大使首次探視
日本婚介網站票選「最想嫁的運動員」 大谷翔平榜首

日本婚介網站票選「最想嫁的運動員」 大谷翔平榜首
北韓間諜衛星竟搭載日本舊相機 在DMZ重建監視哨部署重砲

北韓間諜衛星竟搭載日本舊相機 在DMZ重建監視哨部署重砲
日本麥當勞隱藏版美味 他揭這款「原味漢堡」超好吃

日本麥當勞隱藏版美味 他揭這款「原味漢堡」超好吃

熱門新聞

示意圖。(ingimage)

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2023-11-28 00:55
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

2023-11-22 20:46

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

2023-11-25 20:22
在年底跳槽獲得更大優勢的4星座分別為：獅子座、水瓶座、天秤座、射手座。示意圖。（ingimage）

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

2023-11-21 19:05
打掃環境示意圖。(ingimage)

什麼血型家裡最乾淨？AB型斷捨離魔人、O型全塞抽屜、這血型從不整理

2023-11-24 19:10
亞馬遜宣布已啟動人工智慧培訓計畫，將在2025年之前培訓至少200萬人。(路透)

亞馬遜推免費AI課程 「任何人都能報名」 培訓200萬人才

2023-11-21 21:17

超人氣

更多 >
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
保護眼睛 驗光師絕不用這個產品

保護眼睛 驗光師絕不用這個產品