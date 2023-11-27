深圳這家企業給員工放10個月長假 沒人提離職、公司也沒錢賠

深圳某公司給員工放長假，涉嫌變相辭退。在經濟不景氣下，中國就業環境面臨嚴苛挑戰。圖為勞工檢查節能燈品質。（新華社）

《上游新聞》報導，深圳華邁興微醫療科技兩分《放假通知》近日在中國網上流傳並引起熱議，因為放假時間長達十個月。期間首月薪水正常發，但次月開始則發放最低工資的八成。放假主因是企業經營困難，而員工也不敢提離職，因為公司也沒錢賠。外界認為該公司此舉有變相辭退員工之嫌，並擔憂後續會否在中國引起更多企業效仿。

從兩分通知截圖來看，放假時間分別是2023年7月1日9時至2023年10月31日18時和2023年11月1日9時至2024年4月30日18時。有中國網友戲稱，放假合計十個月，可能是深圳乃至中國全國放假最長的公司。

通知也顯示，放假原因是訂單不足，導致公司經營困難，無法滿足經營條件，公司因此決定採放假方式緩解經營壓力。

「公司現在還有人在上班，也沒有所謂停工停產。其實公司從7月就開始讓第一批員工放假了四個月。到了10月底，7月第一批員工沒有自行離職，然後和第二批員工一起放假到2024年4月底。被放假的員工能熬就熬，熬不住就找工作自行離職。」一名員工表示。

華邁興微工作人員稱，「目前，公司業務正常開展。只是對部分員工放假了。打個比方，就是船小了，但是船上的人太多來又不（主動）走，承擔不了，就放假了。」

對於放長假員工安排，上述員工表示，「其實就是差不多不用回來的意思了，但這些人又沒主動提出離職，公司又沒錢賠償，但是放長假也是合規的。」

對於上述公司作法，重慶捷恒律師事務所李力律師分析，公司擁有自主經營權，可以安排員工放長假，只要公司提供勞工最低工資/生活費+買社保，就不違法。而華邁興微做法涉嫌變相辭退員工，以達到不支付經濟補償金或賠償的目的，屬於「惡意」辭退員工。

該訊息引起中國網友關注與熱議，在百度 評論上，有網友認為該公司作法已經算不錯，認為還能給底薪八成，「已經很良心了！」。