血型「愛哭」排行 A型追劇易入戲、這血型淚腺如水龍頭

透過血型分析，瞭解什麼樣的人容易落淚。(ingimage)

每個人的個性不同，有的人情緒起伏大，容易感動或者哀傷而落淚，也有的人不管遇到什麼狀況，都不容易產生動搖。日本 網站「占TV」就以四大血型分析，排列哪些血型是被打動，落下眼淚的人。

第四名 AB型

AB型個性冷靜沉著，平時就不太容易受到感情驅使。即使看到別人怎麼樣了，也很少能夠感同身受。想要逼出他們的眼淚，恐怕只有讓他們去切洋蔥之類的，才有辦法了。

第三名 B型

B型的人抗壓性強，而且自尊高，幾乎很少被逼哭過。就算是失戀或工作出了大包，也會認為「哭哭啼啼的很難看」而強忍淚水。不過再怎麼忍耐還是有其極限。難得潰堤一次過後，他們又會重新振作。

第二名 A型

A型的人不太會因為自己的遭遇流淚，不過他們倒是有很強的帶入感。好比在聽朋友訴苦時，就容易和對方哭成一團。因此在看電影、追劇或讀小說時，他們也容易帶入主角，隨著角色情緒起伏。

第一名 O型

多愁善感的O型，淚腺也非常發達。只要情緒上來了，他們就會控制不住，淚水像水龍頭一樣說流就流。不只是看電影，工作遇上困難時的悔恨哭泣，收到驚喜時的喜極而泣，或者在結婚時感動落淚等等，是最容易哭出來的類型。