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模仿「追殺比爾」 網紅MrBeast挑戰進棺材「入土7天」

TVBS新聞網／編輯李靖即時報導
超級網紅MrBeast竟突發奇想，把自己關進透明棺材「入土」7天。（翻攝自MrBeast YouTube影片）
超級網紅MrBeast竟突發奇想，把自己關進透明棺材「入土」7天。（翻攝自MrBeast YouTube影片）

YouTube平台擁有超過2億追蹤數超級網紅MrBeast，繼先前送錢送車的活動後，最近改拍各種挑戰或嘗試極限的主題。紐約郵報報導，這位億級超級網紅最新一則主題影片，竟然是將自己關進一副透明棺材內，並埋入土中長達7天時間，這個嘗試是模仿電影「追殺比爾」（Kill Bill）的橋段，讓自己能在攝影鏡頭前，挑戰在透明棺材與泥土底下生活7天。他不只成功，這則影片短短上線4天，就吸引超過7600萬點閱次數，讓他再次賺進大把收入。

第七天重見天日的那一刻，MrBeast坦言這個挑戰確實讓他有不小的心理壓力。（翻...
第七天重見天日的那一刻，MrBeast坦言這個挑戰確實讓他有不小的心理壓力。（翻攝自MrBeast YouTube影片）

影片中穿著正式黑色西裝與白襯衫，躺進一副透明玻璃棺材內，棺材內部留有些許活動空間，讓MrBeast可以彎腰起身移動，玻璃艙內存在糧食、點心、飲用水等物資，並如真實棺木般深埋地底，由朋友從上倒入2萬磅泥土封頂，直到7天才能解除封印。

雖然有充足後援和一定活動空間，但7天紀錄時間中，MrBeast幾乎只能呈現「冬眠」狀態，除了補充食物就是睡覺。前幾天還能不時透過對講機與鏡頭，和地面上的團隊搞笑互動，甚至還在拍攝期間，達成頻道追蹤人數超過2億人次的神級目標。

超級網紅MrBeast竟突發奇想，把自己關進透明棺材「入土」7天。（翻攝自MrB...
超級網紅MrBeast竟突發奇想，把自己關進透明棺材「入土」7天。（翻攝自MrBeast YouTube影片）

第七天重見天日的那一刻，MrBeast坦言這個挑戰確實讓他有不小的心理壓力，甚至擔心自己因為長時間躺臥，會造成腿部血液不流通，但他成功打破自己在2021年的挑戰，在地底生活50小時的紀錄。

除了驚人的影片點閱次數，這則18分40秒的影片中，MrBeast隨時隨地都能插入各種業配廣告，從食物、無線網卡等商品，讓他能獲取更可觀的收入利潤。有美國媒體推估，靠著多種管道，MrBeast每個月要賺300至500萬美元收入絕對不成問題。

第七天重見天日的那一刻，MrBeast坦言這個挑戰確實讓他有不小的心理壓力。（翻...
第七天重見天日的那一刻，MrBeast坦言這個挑戰確實讓他有不小的心理壓力。（翻攝自MrBeast YouTube影片）

不發錢改挑戰極限　網紅MrBeast自己進棺材「入土7天」

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