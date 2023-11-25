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加男爽中3650萬樂透頭獎 隔周凌晨4時30分仍打卡上班

TVBS新聞網／編輯張君堯即時報導
60歲的男子瑞奇（左）今年10月中了高達3650萬美元的樂透頭獎。（翻攝自X平台／@LotoQuebec）
60歲的男子瑞奇（左）今年10月中了高達3650萬美元的樂透頭獎。（翻攝自X平台／@LotoQuebec）

一般人在中了樂透大獎後通常會開始安排如何享受人生，不過加拿大蒙特婁有名男子今年10月中了高達3650萬美元的樂透頭獎後，隔周仍準時在凌晨打卡上班，他除了表示「公司需要我」外，更坦言「一切都像沒有改變一樣」。

Business Insider報導，現年60歲的男子瑞奇（Pierre Richer）過去不時會試試手氣地購買樂透，今年10月他在雜貨店買東西時，順手花了10美元買下2張Lotto Max樂透彩券，沒想到竟中了頭獎，更獲得高達3650萬美元的獎金。

據悉，開獎當天瑞奇一家人都沒有發現，妻子和女兒隔天意識到中獎後開心地尖叫起來，一開始瑞奇還不以為意、以為女兒是看到蜘蛛才會有這麼大的反應，在得知自己中頭獎後也只是雲淡風輕地說「有點高興」，瑞奇甚至透露「我只回說『好喔』，接著就離開房間，就這樣」。

此外，在餐飲公司擔任貨車司機的瑞奇在中獎的隔周一仍準時在凌晨4時30分打卡上班，他坦言「我不能獨自把他們（公司與同事）丟在黑暗當中，公司的運輸部門沒有我的話就無法運作」，並強調「我感覺都一樣，一切都沒有改變」。

至於要怎麼運用這筆樂透獎金，瑞奇表示自己計畫購買新房子和汽車，然後可能送家人出國度假，他指出「我不是喜歡度假的人，但我會希望讓他們（妻子和女兒）外出去度假」。

爽中11.5億「隔周仍準時打卡上班」　樂透得主：公司需要我

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