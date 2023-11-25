台灣「恐龍田徑賽」 上百隻變裝競跑 秒成侏羅紀公園

高雄富邦馬拉松首辦恐龍變裝賽， 世運主場館秒變侏羅紀公園。（記者劉學聖／攝影）

台灣2023高雄富邦馬拉松 首日進行休閒組賽程，初次登場的「恐龍 田徑賽」，吸引上百隻變裝恐龍競跑，頓時把高雄國家體育場(世運主場館)變成「侏羅紀公園」，趣味橫生。田徑短跑國手葉守博、高雄市運發局長侯尊堯下場參賽，葉一舉奪下「恐龍最速王」，田徑成績寫新記錄，樂不可支。

高雄富邦馬拉松由高雄市政府攜手富邦舉辦，今由3.5K休閒組打頭陣，也開放民眾展現創意造型，許多親子變裝參賽，冠軍跑者扮耶穌，背著啤酒箱改裝的超大型十字架，拿下5000元台幣獎金。

最受矚目的是恐龍變裝田徑賽，吸引100多人變裝參加，參賽者自備恐龍裝跳舞熱身後再下場競跑，大小恐龍搖頭晃腦的模樣，詼諧逗趣，「笑」果十足。男子組由短跑健將葉守博奪冠，女子組冠軍是楊玉帆。葉守博說，穿恐龍裝跑步和平常跑田徑差很多，腳步及視線都受限，需靠力量維持平衡。

高雄富邦馬拉松首辦恐龍變裝賽， 世運主場館秒變侏羅紀公園。（記者劉學聖／攝影）

運發局長侯尊堯說，馬拉松首度舉辦恐龍田徑創意賽，希望帶給城市更多的創意和歡樂，「明年恐龍目標是500隻以上」。

另外，在美國知名的恐龍變裝田徑賽已經舉辦六年，最初是由一間害蟲防治公司Tri-Guard的員工活動，如今已成為吸引國際關注的比賽。

高雄富邦馬拉松首辦恐龍變裝賽， 世運主場館秒變侏羅紀公園。（記者劉學聖／攝影）

今年8月在華盛頓州西雅圖郊區的賽馬場Emerald Downs超過200名參賽者穿上「暴龍服裝」賽跑，最終由夏威夷 的Ocean Kim奪得冠軍。賽事有來自夏威夷、華盛頓、德州、俄亥俄、維吉尼亞、路易斯安納、俄勒岡、加州和愛達荷等州200多名參賽者。

➤➤➤西雅圖「暴龍短跑賽」太搞笑了吧 夏威夷這隻贏得冠軍